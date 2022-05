Un convegno sui contributi del Pnrr per l'agricoltura nel barese

contratti di filiera, di Gianni Porcelli (vicedirettore Confagricoltura Bari-Bat);

ammodernamento frantoi a cura di Gianluca Nardone, direttore dipartimento agricoltura Regione Puglia;

parco Agrisolare e sviluppo biometano con Donato Rotundo, direttore dell'Area sviluppo sostenibile e innovazione di Confagricoltura, e Roberta Papili, responsabile ufficio ed energia di Confagricoltura.

Si intitola "I contributi del Pnrr per agricoltura e agroindustria" il convegno organizzato da Confagricoltura Bari-Bat, che si terrà ad Andria nell'hotel Ottagono a partire dalle ore 17. L'appuntamento, dal tema molto interessante per le due province, è in programma venerdì 27 maggio.Ad aprire l'evento ci sarà il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzaro. A seguire previsti gli interventi su:Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confagricoltura Bari-Bat Michele Lacenere e a Donato Pentassuglia, assessore regionale alle risorse agroalimentari.