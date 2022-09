Numerose aziende dell'Area Metropolitana di Bari non hanno ancora potuto beneficiare dell'anticipazione dell'aiuto Pac 2022, ovvero del saldo degli aiuti 2021 del programma di politica agricola comune, a causa degli ormai inaccettabili ritardi nelle procedure di interscambio tra Agea e Bdna (banca dati nazionale antimafia). Lo denuncia, che ha sollecitato un intervento da parte dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura al fine di garantire una maggiore celerità nell'acquisizione dei riscontri richiesti dalla normativa antimafia.Le criticità sono ormai ben note da tempo ma continuano ad incidere negativamente sull'iter di erogazione degli aiuti.(presenti e attive anche a Corato) che confidando nell'erogazione degli aiuti hanno già sostenuto costi per manodopera, investimenti, innovazione e oggi sono chiamate ad affrontare le attuali gravi difficoltà congiunturali.Per questi motivi,ha chiesto di valutare la possibilità di autorizzare Agea a procedere eccezionalmente all'erogazione degli aiuti anche dopo la mera constatazione dell'avvenuta registrazione delle previste dichiarazioni del beneficiario nei sistemi Sian, per evitare ulteriori ritardi nell'ottenimento dei dovuti contributi da parte delle aziende in questo momento particolarmente critico.