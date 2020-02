Giannicola Sinisi presenta a Corato "Senza Sbarre"

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, dott. Giannicola Sinisi presenterà a Corato, domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 20.00 nel salone parrocchiale della Parrocchia Sacra Famiglia, il suo libro "Senza sbarre".Sarà l'occasione per presentare anche il progetto della Diocesi di Andria, che trae il nome proprio dal libro del magistrato, di accoglienza e riabilitazione dei detenuti, con l'intervento del responsabile del progetto Don Riccardo Agresti, presbitero della Diocesi di Andria.Modera l'incontro il giornalista Franco Tempesta.L'appuntamento si inserisce nell'ambito della festa parrocchiale della Madonna di Lourdes, dal 7 all'11 febbraio, dal titolo "L'amore ci fa prossimi" a cura dell'Associazione S. Bernadette.Giannicola Sinisi, 63 anni, sostituto procuratore presso la Corte di Appello di Bari, è stato ex Sindaco di Andria. Eletto deputato nazionale nel 1996, ha ricoperto l'incarico di sottosegretario al Ministero dell'interno con delega per la Pubblica Sicurezza. Entrato in Senato nel 2006, è divenuto presidente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale. Al suo arrivo a Roma, Giovanni Falcone lo definì "l'allievo". A Falcone, Sinisi ha dedicato il suo libro "A Sicilian patriot: Giovanni Falcone e gli Stati Uniti d'America", edito da Cacucci nel 2015.