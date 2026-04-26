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La Corsa di Miguel ritorna a Corato

Sport di tutti, per tutti, con tutti

Corato - domenica 26 aprile 2026 Comunicato Stampa
Torna a Corato la Corsa di Miguel. L'appuntamento è per lunedì 27 aprile ed è alle porte un record di partecipazione e l'allargamento della manifestazione anche alle scuole superiori.

La parola chiave della giornata sarà ancora una volta quella dell'inclusione e del divertimento nel ricordo di Miguel Benancio Sanchez, il podista poeta argentino desaparecido vittima della dittatura di 50 anni fa e profeta dello sport per tutti.

Sarà l'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi", capofila del progetto, a fare gli onori di casa dalle ore 8.30 aprendo le porte di un circuito disegnato proprio davanti alla scuola.

La formula prevede che bambine e bambini della scuola primaria percorrano un giro, mentre ragazze e ragazzi più grandi si cimenteranno sulla distanza di due giri.

Ma la "madre" della manifestazione sarà la staffetta: studentesse e studenti si passeranno il testimone, l'atletica vestirà per una mattinata a tutti gli effetti l'abito di uno sport totalmente di squadra.

Con la " Tattoli De Gasperi" al via ci saranno gli istituti comprensivi "Imbriani Piccarreta", "Fornelli Giovanni XXIII", "Cifarelli Santarella Battisti" e per gli istituti superiori l'"Oriani Tandoi" , il Tannoia e il "Federico II Stupor Mundi".

Sono attesi circa 700 giovani atlete e atleti in quella che sarà più che una gara, una grande festa con momenti musicali e coreografici. L'appuntamento sportivo è stato preceduto da alcuni seminari nelle scuole sul tema "La maratona insegnante di storia e di molte altre cose".

E a proposito di maratona, che quest'anno festeggia i 130 anni, la festa di Corato si svolgerà poche ore dopo la grande kermesse della maratona di Londra, la più partecipata al mondo in programma domenica 26 aprile.

L'evento sportivo, patrocinato dal Comune di Corato,riceve il plauso dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, del Coni Puglia, e supporto concreto, per la realizzazione del progetto, di realtà del territorio come la Fondazione Cannillo Corato, Zaga Sport Corato, Polisportiva Matteotti Corato, Sport con tutti, Pallacanestro Olimpia Corato e Corato Panthers. Un ringraziamento speciale al mondo della scuola coratina, e all'Amministrazione, alla Polizia di stato per l'ordine pubblico, alla Polizia Locale del Comune di Corato, all'Asipu, al Ser Corato, e al dott. G. Torelli.

Lo start con le scuole primarie, poi toccherà a ragazze e ragazzi più grandi del I e II ciclo.

Tutti invitati lunedì 27 aprile per la grande festa dello sport a Corato.
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