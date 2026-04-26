Elezioni 2026 a Corato, i candidati per Nica Testino
Elezioni 2026 a Corato, i candidati per Nica Testino
Politica

Nuova Umanità e Corato SiCura, tutti i candidati a Corato per Nica Testino

Due le liste a supporto della candidata coratina

Corato - domenica 26 aprile 2026 06.50
Tra le novità di questa tornata elettorale a Corato c'è la candidatura di Nica Testino, che si presenta alla guida del movimento Nuova Umanità, affiancato dalla lista Corato SiCura, nella corsa allo scranno più alto di Palazzo di Città.

La proposta politica di Testino si fonda su una visione che mette al centro la persona, con particolare attenzione ai temi sociali, alla qualità della vita e alla sicurezza urbana.

Le liste a sostegno di Nica Testino


Nuova Umanità
- Bovino Vito
- Bucci Gaetano
- Casamassina Michele
- Catalano Vincenzo
- Caterina Grazia
- Colangelo Pamela Actomare
- Colella Mario
- Colucci Rosanna
- Dell'Aglio Lucia
- Diaferia Benedetto
- Ferrucci Giuliana
- Lapreziosa Mariangela
- Lotito Michele
- Maldera Gabriella
- Maldera Giuseppe (detto Pippo)
- Mangano Rosa
- Mascoli Domenico
- Miscio Scia Valerio
- Moccia Francesca
- Pisicchio Maddalena
- Procacci Luigi
- Randolfi Michelangelo
- Roselli Filomena (detta Flora)
- Strippoli Maria (detta Marianna)

Corato SiCura
- Bovino Vincenzo
- Calvi Mariateresa
- Cannillo Salvatore
- Cipriani Francesco
- Di Bartolomeo Benedetto
- Lacirasella Mariangela
- Lastella Federico
- Lastella Titto
- La Tegola Luciana
- Localzo Vincenzo
- Mangione Adriana
- Marcone Massimiliano
- Martinelli Alessia
- Masciavè Grazia Krizia
- Mitaritonda Ivana
- Pisicchio Roberio
- Sacco Carlo
- Scaringella Patrizia
- Tarricone Antonio
- Tempesta Vitangelo
- Travisan Giacomo
- Zucaro Giuseppe
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