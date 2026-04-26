Impresa
Impresa
Attualità

I candidati sindaco di Corato incontrano le imprese locali

L'evento si svolgerà mercoledì 29 aprile

Corato - domenica 26 aprile 2026 Comunicato Stampa
L'Associazione Imprenditori Coratini (A.I.C.) organizza un appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti più significativi della campagna elettorale per le amministrative 2026: un incontro pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Corato e il tessuto imprenditoriale locale, per discutere insieme il futuro economico e lo sviluppo della città.

L'evento si terrà Mercoledì 29 aprile alle 17:30 nella Sala Conferenze Casillo Group (ingresso dalla strada complanare SS 231) e sarà moderato dal Presidente A.I.C. Claudio Amorese insieme a Giuseppe Cantatore, giornalista di Coratolive.it.

L'incontro è aperto alla cittadinanza e accessibile su prenotazione tramite modulo on-line al seguente link (come già anticipato sulle pagine social dell'associazione): https://bit.ly/AIC2904 Al fine di consentire la maggiore visibilità possibile, l'appuntamento sarà trasmesso in diretta sul sito coratolive.it e sui relativi canali social.

L'evento nasce da una convinzione semplice ma urgente: le scelte amministrative dei prossimi cinque anni peseranno in modo determinante sulla capacità delle imprese coratine di crescere, competere e creare occupazione. Non è più il tempo delle promesse generiche — serve sapere cosa pensano concretamente i candidati e su quali priorità intendono investire risorse e capitale politico sul fronte dello sviluppo socioeconomico. Strategiche le macro aree tematiche intorno a cui verterà il dibattito: infrastrutture e connessione con i principali nodi logistici regionali, completamento delle aree industriali e artigianali.

E ancora, avanzamento digitale, banda larga capillare, sostegno reale alla transizione tecnologica. C'è poi il tema dell'apertura verso i mercati esteri. Le eccellenze produttive del territorio — dall'agroalimentare al manifatturiero — hanno un potenziale internazionale spesso inespresso. Accompagnare le PMI locali verso i mercati esteri, attraverso fiere mirate, sportelli dedicati e reti con ICE e Puglia Sviluppo, può fare la differenza tra un'impresa che sopravvive e una che cresce. Sullo sfondo, il mercato del lavoro: forse l'emergenza più silenziosa e più grave. Le imprese faticano a trovare profili qualificati, mentre i giovani continuano ad andarsene con un aggravio quando si parla di occupazione femminile.

Su questo snodo si misurerà, forse più di ogni altro, la credibilità dei programmi elettorali. All'incontro sono stati invitati i candidati sindaco Vincenzo Adduci, Corrado De Benedittis, Nica Testino e Pietro Zona. «Le imprese non votano per simpatie, votano per programmi» — è il senso profondo dell'iniziativa A.I.C. Un confronto che vuole andare oltre la retorica, per entrare nel merito delle sfide e delle opportunità che attendono la città.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • eventi
Nuova Umanità e Corato SiCura, tutti i candidati a Corato per Nica Testino
26 aprile 2026 Nuova Umanità e Corato SiCura, tutti i candidati a Corato per Nica Testino
Adolescenti nella tempesta digitale: l’allarme del dirigente scolastico Savino Gallo
26 aprile 2026 Adolescenti nella tempesta digitale: l’allarme del dirigente scolastico Savino Gallo
Altri contenuti a tema
Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario» Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario» Il messaggio del comitato direttivo
Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità L’addio alla pasticceria di Patrizio riapre il tema di una città che parla di turismo ma non tutela le sue eccellenze
I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie "Lo chiamava rock & roll" Eventi I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie "Lo chiamava rock & roll" Un film di Smeriglio tra le Marche e l’anima: un viaggio senza pietismi scandito dalle voci di Mango e Pedrini
Tra storia e motori, grande successo per il Raduno di Primavera: tappa finale a Corato Eventi Tra storia e motori, grande successo per il Raduno di Primavera: tappa finale a Corato Tutti i partecipanti hanno potuto degustare le varie specialità alimentari più tipiche della zona
Corato, vento forte all’alba: intervento in via Manerba vicino alla scuola Fornelli Cronaca Corato, vento forte all’alba: intervento in via Manerba vicino alla scuola Fornelli Non si registrano feriti, ma la circolazione ha subito rallentamenti
Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta Vita di Città Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta All’interno delle scuole saranno installati eco-box per la raccolta
Oggi l'inaugurazione del Prima Vera Fest: Corato diventa in un’opera d’arte a cielo aperto Eventi Oggi l'inaugurazione del Prima Vera Fest: Corato diventa in un’opera d’arte a cielo aperto Il programma completo di oggi e domani domenica 12 aprile
A Corato la partita benefica "Italia vs Brasile - vecchie glorie" dell'AZ Village ASD e "Gli Amici di Lima" Associazioni A Corato la partita benefica "Italia vs Brasile - vecchie glorie" dell'AZ Village ASD e "Gli Amici di Lima" Il ricavato verrà devoluto alla Comunità Indaco di Corato, sostenuta dalla Casa Famiglia della Mamma – ODV
La Corsa di Miguel ritorna a Corato
26 aprile 2026 La Corsa di Miguel ritorna a Corato
L’ANMIG di Corato celebra la Festa della Liberazione: «Festa di libertà e democrazia»
25 aprile 2026 L’ANMIG di Corato celebra la Festa della Liberazione: «Festa di libertà e democrazia»
Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto
25 aprile 2026 Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto
“Di Zona in zona” fa tappa in Piazza Di Vagno: sicurezza, sviluppo e rilancio al centro dell’intervento di Pietro Zona
25 aprile 2026 “Di Zona in zona” fa tappa in Piazza Di Vagno: sicurezza, sviluppo e rilancio al centro dell’intervento di Pietro Zona
25 Aprile, memoria e impegno a Corato: il programma delle celebrazioni
25 aprile 2026 25 Aprile, memoria e impegno a Corato: il programma delle celebrazioni
Tutto in 40 minuti, la Fas Basket Corato chiude la Regular Season a Monopoli
25 aprile 2026 Tutto in 40 minuti, la Fas Basket Corato chiude la Regular Season a Monopoli
La Virtus Corato si gioca tutto domani al Palalosito
25 aprile 2026 La Virtus Corato si gioca tutto domani al Palalosito
Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario»
24 aprile 2026 Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.