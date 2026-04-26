I candidati sindaco di Corato incontrano le imprese locali

L'Associazione Imprenditori Coratini (A.I.C.) organizza un appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti più significativi della campagna elettorale per le amministrative 2026: un incontro pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Corato e il tessuto imprenditoriale locale, per discutere insieme il futuro economico e lo sviluppo della città.L'evento si terrà Mercoledì 29 aprile alle 17:30 nella Sala Conferenze Casillo Group (ingresso dalla strada complanare SS 231) e sarà moderato dal Presidente A.I.C. Claudio Amorese insieme a Giuseppe Cantatore, giornalista di Coratolive.it.L'incontro è aperto alla cittadinanza e accessibile su prenotazione tramite modulo on-line al seguente link (come già anticipato sulle pagine social dell'associazione): https://bit.ly/AIC2904 Al fine di consentire la maggiore visibilità possibile, l'appuntamento sarà trasmesso in diretta sul sito coratolive.it e sui relativi canali social.L'evento nasce da una convinzione semplice ma urgente: le scelte amministrative dei prossimi cinque anni peseranno in modo determinante sulla capacità delle imprese coratine di crescere, competere e creare occupazione. Non è più il tempo delle promesse generiche — serve sapere cosa pensano concretamente i candidati e su quali priorità intendono investire risorse e capitale politico sul fronte dello sviluppo socioeconomico. Strategiche le macro aree tematiche intorno a cui verterà il dibattito: infrastrutture e connessione con i principali nodi logistici regionali, completamento delle aree industriali e artigianali.E ancora, avanzamento digitale, banda larga capillare, sostegno reale alla transizione tecnologica. C'è poi il tema dell'apertura verso i mercati esteri. Le eccellenze produttive del territorio — dall'agroalimentare al manifatturiero — hanno un potenziale internazionale spesso inespresso. Accompagnare le PMI locali verso i mercati esteri, attraverso fiere mirate, sportelli dedicati e reti con ICE e Puglia Sviluppo, può fare la differenza tra un'impresa che sopravvive e una che cresce. Sullo sfondo, il mercato del lavoro: forse l'emergenza più silenziosa e più grave. Le imprese faticano a trovare profili qualificati, mentre i giovani continuano ad andarsene con un aggravio quando si parla di occupazione femminile.Su questo snodo si misurerà, forse più di ogni altro, la credibilità dei programmi elettorali. All'incontro sono stati invitati i candidati sindaco Vincenzo Adduci, Corrado De Benedittis, Nica Testino e Pietro Zona. «Le imprese non votano per simpatie, votano per programmi» — è il senso profondo dell'iniziativa A.I.C. Un confronto che vuole andare oltre la retorica, per entrare nel merito delle sfide e delle opportunità che attendono la città.