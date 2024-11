Giornata della colletta alimentare, si può partecipare anche a Corato

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. I poveri hanno ancora molto da insegnare, perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull'altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l'essenziale per la vita è ben altro. [Occorre] un cuore umile, che abbia il coraggio di diventare mendicante. Un cuore pronto a riconoscersi povero e bisognoso. Esiste, infatti, una corrispondenza tra povertà, umiltà e fiducia. Non dimentichiamo di custodire «i piccoli particolari dell'amore»: fermarsi, avvicinarsi, dare un po ' di attenzione, un sorriso, una carezza, una parola di conforto... Questi gesti non si improvvisano; richiedono, piuttosto, una fedeltà quotidiana, spesso nascosta e silenziosa, ma resa forte dalla preghiera. Se la preghiera non si traduce in agire concreto è vana; infatti «la fede senza le opere è morta». Tuttavia, la carità senza preghiera rischia di diventare filantropia che presto si esaurisce - Papa Francesco, Messaggio per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri

È possibile recarsi in uno degli 11.600 supermercati d'Italia aderenti all'iniziativa e dona la spesa per chi è in difficoltà. L'iniziativa prevede la presenza di volontari presso i punti vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.



L'obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando agli ideali di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita". Pertanto, quest'anno nella nostra zona sarà possibile partecipare andando a donare alimenti non deperibili nei seguenti punti vendita:

BARLETTA

Coop - via sant' Antonio

Lidl - via Foggia

MD - via Foggia

Eurospin - via Foggia

Coop - piazza Federico di Svevia



TRANI

Eurospar - via Istria

Coop - via Tolomeo

Decò - via don Sturzo



BISCEGLIE

Penny - via Bovio

Dok - via Lamaveta



ANDRIA

Penny - v. Venezia Giulia

Penny - via Trani

Despar - via don Sturzo

Decò- via Barletta



CORATO

Interspar - via Gravina

Eurospar - via Cadorna



MINERVINO MURGE

Doc - via Stazione

Un weekend dedicato alla solidarietà e al dono verso chi ne ha più bisogno grazie a un'iniziativa che riguarda alcuni punti vendita di alimentari in varie città.