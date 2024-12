Mercoledì a Corato cena a suon di musica e allegria: Incanto in via Sant'Elia

Mercoledì 18 dicembre, a partire dalle ore 19:30, nella zona adiacente il Parco Comunale di Corato con accesso da via Sant'Elia, ci sarà una festa conviviale organizzata dall'Amministrazione Comunale e dal Comando della Brigata Meccanizzata Pinerolo con la collaborazione della Caritas Cittadina, della Croce Rossa Italiana-Molfetta e del Centro Aperto Diamoci Una Mano.Giunta alla terza edizione, l'iniziativa prevede una cena a suon di musica e animazione, destinata a grandi e piccini, per condividere un momento di spensieratezza e portare la magia del Natale anche in periferia. Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, stanno contribuendo all'iniziativa: il Pastificio Granoro, l'Ortofrutta Meridionale, Megamark, Caseificio Maldera Srl, Il Forno delle Bontà dei fratelli Caccavo, il Panificio Columella Luigi, Group Animation, il Centro Servizi per le Famiglie.La Brigata Pinerolo metterà a disposizione cucine da campo, tende refettorio e il personale militare per coadiuvare la realizzazione dell'iniziativa. La musica suonata dalla Fanfara del 7° reggimento Bersaglieri di Altamura allieterà la serata."Ringraziamo gli uomini e le donne della Brigata "Pinerolo" per la vicinanza e impegno. L'Esercito Italiano, con cui prosegue una splendida collaborazione, non fa mai mancare disponibilità e supporto. Grazie a questa generosità si concretizzano delle bellissime opportunità per la nostra comunità. L'evento in questione ne è testimonianza. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare", dichiarano il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, la Presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario.