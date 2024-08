Il 24 agosto a Corato “Tra Spettacolo e Solidarietà il Quartiere è in Festa”

promuovere e coinvolgere le associazioni onlus impegnate nel nostro territorio quali la Fondazione ANT (assistenza domiciliare gratuiuta a favore dei malati terminali)

"Tra Spettacolo e Solidarietà il Quartiere è in Festa", giunta alla XVI Edizione, è una manifestazione culturale e di inclusione che si svolgerà il prossimo 24 agosto.«La nostra manifestazione - spiegano gli organizzatori - si pone a sostegno di chi nella società odierna si trova in condizioni di svantaggio e difficoltà, di chi è rimasto indietro senza grandi prospettive. Sappiamo bene che il nostro impegno non può essere la panacea di tutti i mali, ma possiamo sicuramente dare il nostro fattivo contributo a fare qualcosa di utile. E quindi sensibilizzare la popolazione riguardo tematiche importanti.Gli obiettivi della manifestazione sono:I ragazzi diversamente abili del Centro Zenith saranno veri protagonisti della serata interpretando un coinvolgente ed emozionante Musical "Cuori agitati...viaggio nell'Italia che lotta" che racconta la vita di uomini che hanno profuso tutte le loro energie per la giustizia e la democrazia (da Giuseppe Impastato a Falcone e Borsellino).A seguire con moderatore Don Vito Martinelli della parrocchia SACRO CUORE DI GESU', interverranno a fare memoria su DON BEPPE DIANA in occasione del trentennale del assassinio in Chiesa per opera dei casalesi: Renato Natale (Vicepresidente avviso pubblico, già sindaco di Casal di Principe e amico di Don Beppe Diana) e il giornalista, Luigi Ferraiolo, insignito dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella come uno dei massimi esperti di Don Beppe Diana; nonché autore di "Don Beppe Diana e la caduta di Gomorra" e promotore del "Quaderno rosso di Don Beppe Diana" (raccolta firme per il suo processo di canonizzazione).La Serata, con il patrocinio del Comune di Corato, sarà allietata dalla partecipazione di alcuni talenti canori coratini (Mariarita D'Onofrio, Giulia Germano) e dagli ospiti special guests:Presentano: Franco Tempesta (Giornalista) e Vito CifarelliDirezione Artistica: Giacomo Celentano e Katia GuccioneEnte Organizzatore: Centro ZenithOrganizzazione Generale: Vito e Gianfranco Cifarelli