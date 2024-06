A Corato uno spettacolo teatrale solidale a cura di Mani Unite per il Congo

Una serata di solidarietà e intrattenimento, organizzata dall'associazionecon l'obiettivo di raccogliere fondi a favore del Katana Medical Clinic nel Congo. L'evento, che si terràa Masseria Torre di Nebbia, sarà caratterizzato da uno spettacolo teatrale della talentuosa attrice altamurana. L'ingresso è previsto alle 20:30, mentre lo spettacolo inizierà alle ore 21:00.Daniela Baldassarra, conosciuta per la sua verve e capacità comica, porterà in scena il suo spettacolo teatrale "". La serata, totalmente a sfondo benefico, promette di essere frizzante e coinvolgente grazie ai tre monologhi che compongono lo show. «Il primo racconterà con tonalità comiche le pressioni che uomini e donne, indistintamente, subiscono rispetto alla loro sessualità, suggerendo alle donne quali sono gli uomini da evitare. Il secondo monologo, fortemente umoristico, avrà come tematica centrale la maternità. Infine, l'ultimo monologo si concentrerà sulla visione distorta che la nostra società ha della bellezza», ha spiegato la Baldassarra.L'attrice ha espresso con entusiasmo le ragioni della sua partecipazione: «Partecipare a un evento dove la solidarietà è in prima linea è per me un onore e un dovere. Credo fermamente che il teatro e l'arte in generale possano essere strumenti potenti per sensibilizzare le persone e raccogliere fondi per cause nobili. Questa serata non è solo un'occasione per divertirsi, ma anche per fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato».L'evento rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per una causa nobile. La presidente dell'associazione Onlus "Mani Unite per il Congo", Antonella Scatigna, ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto negli anni dalla loro organizzazione: «La nostra associazione si dedica da tempo a sostenere i bambini martoriati dalle guerre e dalle violenze che subiscono ogni giorno. Grazie alla generosità dei nostri sostenitori, possiamo continuare a offrire aiuto concreto e speranza a chi ne ha più bisogno».Oltre allo spettacolo teatrale, la serata offrirà anche degustazioni di tipici panzerotti pugliesi e momenti di musica per ballare sotto le stelle. «Una serata – concludono gli organizzatori dell'evento – che non sarà fatta solo di spettacolo teatrale, ma vedrà anche il coinvolgimento del pubblico con degustazioni e musica per creare un'atmosfera unica e solidale».L'evento promette di essere un'esperienza a tutto tondo, dove divertimento e solidarietà si uniscono per un obiettivo comune.