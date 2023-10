Giornata Mondiale della Salute Mentale: l'orologio di Palazzo di Città illuminato per l'occasione

Garantire l'accesso ai servizi di salute mentale deve essere un obbligo e una responsabilità di tutti i Paesi. La discriminazione e gli stereotipi dannosi, nella famiglia, nelle scuole e sul posto di lavoro ostacolano il raggiungimento di relazioni sane, interazioni sociali e ambienti inclusivi necessari per il benessere di tutti i membri della società. L'accesso a migliori condizioni di vita, sicurezza, cibo e alloggio sono elementi necessari per la salute mentale delle persone, e diritto universale di tutti i cittadini del mondo.

Il tema scelto per l'edizione 2023 è "MentalHealthis an Universal Human Right" (La salute mentale è un diritto universale), caldeggiato dai membri e sostenitori della Federazione per i dati preoccupanti che emergono dai rapporti dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Le persone con problemi di salute mentale e disabilità psicosociali sperimentano una ridotta aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale, per problemi di salute fisica. Lo stigma è un fattore determinante per la qualità dell'assistenza e per l'accesso ai servizi sanitari essenziali. L'aspirazione a una salute mentale ottimale deve essere inserita tra i diritti umani fondamentale.