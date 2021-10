(H)-Open Weekend della Salute Mentale anche a Corato

Info point e distribuzione di materiale informativo nella sala conferenze del Csm di Corato (in via Carafa, 98) l'8 ottobre dalle 9 alle 12, in collaborazione con il Comune di Corato e l'associazione delle famiglie "La Breccia".

Incontro in presenza aperto alla popolazione: Open Forum #ENDTHESTIGMANOW rivolto agli studenti delle classi V dell'Istituto Alberghiero di Molfetta, l'8 ottobre alle 10.30, sempre in collaborazione con l'associazione delle famiglie "La Breccia".

Incontro in presenza aperto alla popolazione: evento sportivo "Tutti in Rete" presso il campo di calcio "B. Petrone" il 9 ottobre alle 10.30 in collaborazione con Asd Virtus Molfetta, l'associazione delle famiglie "La Breccia" e le istituzioni del territorio. L'evento è patrocinato dal comune di Molfetta.

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell'(H)-Open Weekend che si terrà dall'8 al 10 ottobre negli oltre 160 ospedali del network Bollini Rosa e presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all'iniziativa rivolta alle donne che soffrono di ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell'umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.Per l'ottavo anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre, le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione per l'intero fine settimana con l'obiettivo di sensibilizzarla sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi come visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e verrà distribuito del materiale informativo.Il Centro Salute Mentale Area 1 - Molfetta intende promuovere la cultura della salute mentale attraverso la proposta dei seguenti servizi:I servizi offerti saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner "Consulta i servizi offerti" posto in homepage.L'iniziativa gode del patrocinio di Cittadinanzattiva, della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (Sinpf), della Società Italiana di Psichiatria(Sip), della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (Sipg) e Progetto Itaca ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, Neomesia, Otsuka e Lundbeck.