Il concerto di Sal Da Vinci chiude l’estate di GOTA Trani il prossimo 4 ottobre

Sal Da Vinci

Nell'incantevole location dil'estate si chiude in bellezza:un grande ospite concluderà la stagione appena trascorsa. Si tratta di, cantante e attore italiano con cittadinanza statunitense che ha di recente conquistato ilcon il brano di successo dal titolo "".Il 4 ottobre gli ospiti del GOTA potranno vivere una serata indimenticabile: unadurante cui Sal Da Vinci porterà dal vivo i suoi brani più belli. A seguire ci sarà anche un dj-set a cura diL'evento non sarà solo la conclusione in grande di una stagione ricca di, ma anche il preludio dellein programma per la stagione autunnale/invernale da GOTA Trani. Assolutasarà ilprevisto per il venerdì sera.Figlio del cantante Marco Da Vinci, Sal Da Vinci (pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino) è nato nel 1969 a New York, mentre suo padre, in tournée, è stato raggiunto dalla moglie.È uno dei protagonisti della sceneggiata napoletana e ha debuttato nel 1978 nel mondo cinematografico nel film di Carlo Ciano "Figlio mio, sono innocente!".Tra le altre esperienze, nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo con con la canzone Non riesco a farti innamorare, scritta con Vincenzo D'Agostino e Gigi D'Alessio e si classifica al 3º posto.Peri informazioni e prenotazioniGOTA TraniLungomare Cristoforo Colombo, 17, Trani (BT), 76125Email: gobeachtrani@gmail.comTelefono: 3807635356Facebook: GOTA Trani Instagram: gota_trani