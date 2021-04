Il coratino Salvatore Ciliberti nuovo funzionario nella Questura di Bari

Nei giorni scorsi il Questore di Bari, dr. Giuseppe Bisogno, ha ricevuto i cinque nuovi Funzionari della Polizia di Stato, augurando loro buon lavoro.Il Vice Questore Aggiunto dr. Gesualdo MASCIOPINTO, che è stato assegnato alla Questura BAT per le esigenze della Squadra Mobile, al momento è aggregato alla Squadra Mobile della Questura di Bari; proviene dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, 1^ Sezione Criminalità Organizzata e Catturandi. Nella città calabrese dal 2014, ha prestato servizio presso l'U.P.G.S.P., la 3^ Sezione reati contro la persona in danno di minori e reati sessuali, la 2^ Sezione della Squadra Mobile – criminalità straniera e prostituzione – e la 6^ sezione antidroga.Il Commissario Capo dr. Bruno NAPOLETANO, proveniente dal IX Reparto Mobile di Bari, in precedenza Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di Carrara (MS) dal 2017 al 2020, è stato assegnato al Commissariato di Andria, per le esigenze della costituenda Questura BAT.Il Commissario Capo dott.ssa Anna Patrizia QUERO è stata assegnata alla DIGOS della Questura di Bari. Proviene dalla DAGEP, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. In precedenza aveva prestato servizio, dal 2017 al 2019, presso l'UPGSP della Questura di Milano.Il Commissario Capo dr. Salvatore CILIBERTI, proveniente dalla Sezione Polizia Stradale di Bari, è stato assegnato all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico –Volanti della Questura di Bari, dove sarà chiamato a svolgere le funzioni di Vice Dirigente.Il Commissario Capo dr. Raffaello CASTELLANO, proveniente dalla Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia, è stato assegnato al Commissariato di P.S. "San Nicola", come Vice Dirigente.