Il Covid allenta la morsa: a Corato sono 8 i positivi

In una settimana 5 contagi

Sono confortanti i dati che giungono da palazzo di città in merito alla situazione epidemiologica da Covid-19 a Corato.La ASL BA comunica che gli attualmente positivi in città sono 8.Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 2546 di cui i guariti sono 2482 e i deceduti sono 56.I nuovi casi positivi in una settimana sono 5.