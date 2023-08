Il Gran Shopping Molfetta ha premiato tre giovani talenti pugliesi

Si è chiuso ieri, il contest targatoche premia i giovani talenti. Dal primo luglio al 6 agosto cantanti, ballerini e dj, artisti professionisti e non, si sono esibiti davanti al pubblico del centro commerciale per mostrare le proprie doti e il proprio talent. Degli oltre trecento partecipanti, solo i candidati più talentuosi sono stati accuratamente scelti per l'ultima e cruciale esibizione davanti ad una giuria di esperti, capitanata da un ospite d'eccezione per ciascuna delle tre discipline.A vincere la finale di dj set è stato Davide Taliento, 14enne di Bari, premiato dal dj e producer pugliese. "Ringrazio il Gran Shopping per l'opportunità che mi è stata data" ha detto Davide. "È stato magnifico gareggiare con tanti ragazzi che condividono la mia stessa passione".Durante la finale dedicata al ballo, la giuria di esperti, presieduta dal'amatissimo coreografo e insegnante per tante edizioni nella scuola di "Amici", ha decretato Carlotta Capurso, nove anni, originaria di Molfetta, la miglior ballerina. "È stato molto emozionante, l'ho sempre sognato e continuerò ad impegnarmi per raggungere sempre più traguardi" ha detto Carlotta.Il premio per miglior cantante è andato a Stefania Leopizzi, 17enne di Barletta, premiata dal maestro, anche lui storico volto della scuola di "Amici" e apprezzato musicista e compositore, nonché direttore di coro. "È stata una grande emozione" ha spiegato Stefania. "Canto da quando sono piccola ma da sei anni studio al Conservatorio. Non pensavo di vincere, considerati i tanti talenti che hanno gareggiato."Oltre all'onore della vittoria della gara, i tre giovani talenti si sono aggiudicati anche il premio in palio, ovvero una gift card del valore di mille euro da spendere nel centro commerciale di Molfetta."È stata l'iniziativa che ha caratterizzato l'estate del Gran Shopping Molfetta" ha detto, direttore marketing del centro commerciale. "L'evento è stato la dimostrazione che il centro commerciale crede nel territorio e nei suoi giovani talenti".