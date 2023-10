Il Natale 2023 a Corato sarà un "Incanto"

Pubblicato l'avviso per le proposte da inserire nel cartellone natalizio coratino

Lasciarsi avvolgere dal lento procedere delle cose per riscoprire incantati la bellezza del mondo.É stato pubblicato questa mattina, sul sito del Comune di Corato, l'avviso pubblico per le proposte di iniziative culturali, di arte e di spettacolo da inserire nel cartellone organizzato dall'amministrazione comunale, Natale 2023, dal titolo "𝐈𝐧𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨".Ulteriori informazioni e i moduli per inoltrare le istanze sono disponibili sul sito del Comune di Corato al link https://bit.ly/natale2023corato