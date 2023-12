Il 24 dicembre arriva a Corato “La magia del Natale” da Corbuono Cafè

2 foto La magia del Natale - Corbuono Cafè

Gli sponsor dell'evento

La caffetteria "Corbuono"

" arriva in: un'occasione per stare insieme e condividere momenti all'insegna dellae dell'. "", in collaborazione con il, organizza l'evento gratuito in programmaDalle oreci saranno divertimento e spensieratezza per grandi e piccoli, da vivere nella meravigliosache sarà allestita all'esterno dell'attività.Durante la mattinata, allietata dall'animazione e dagli instancabili elfi che hanno in serbo tante sorprese, i presenti potranno incontrare Babbo Natale, approfittarne per consegnargli le ultime letterine e scattare una. Per trascorrere in compagnia la vigilia di Natale, ci sarà anche la possibilità di godere di unae/o di unda "Corbuono".Gli orari per la colazione saranno gli stessi dell'evento,, mentre l'partirà dalle orefino alleI titolari,ed, ringraziano chi ha partecipato alla realizzazione dell'evento e augura a tutti buon Natale.Erbe Nobili, Simfonia, More LiFe, La Prima, Art studio, Dottoressa Francesca Rella, Zaga Sport, Edilart, Piccarreta Infissi, Polaris, Calcestruzzi Beton, -20 Menoventi, Lotito Sethi, F.lli Albanese Frantoio Oleario, Florian, MixCar, D.Max, Studio Medico, dottoressa Maria Zenzola, Borgo Sassi, Terzo Tempo, Rufee, Il focolareAttiva sul territorio da, "Corbuono", grazie all'impegno di Francesco ed Elisa, offre alla clientela la tradizionale caffetteria, le portate di pasticceria, aperitivi e apericene.Lo staff si prodiga anche ine, su richiesta, preparaper eventi di vario genere, dai compleanni alle feste di laurea.Per maggiori informazioniCorbuono Cafè, via Mereu 13, 70033, Corato (BA)Cellulare: 392 162 9254Facebook: Corbuono CafèInstagram: corbuonocafe