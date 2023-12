Aspettando il Natale all’ I.C. “Tattoli – De Gasperi”

Nel pomeriggio di ieri, nell'auditorium della scuola secondaria di I grado dell'IC Tattoli De Gasperi, si è tenuto il concerto di Natale 2023 dell'orchestra delle classi ad indirizzo musicale e del coro della scuola con la partecipazione del coro Polimnia del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi.Gli alunni, diretti dai docenti di strumento (chitarra, tromba, pianoforte e percussioni) e dalla docente di canto, in un auditorium gremito, hanno eseguito una serie di brani natalizi. Un viaggio musicale e canoro che ha ripercorso le più dolci e allegre sonorità della tradizione natalizia di diversi paesi , ma anche del panorama musicale più recente: da Noel Noel, dal contenuto religioso, passando per il ritmo cadenzato, tipico delle ninna nanne di "A la nanita nana" all' atmosfera festosa che evocano " Ding Dong, merrily on high" o "We wish you a merry Christmas"musiche", con medley e fantasie concertistiche fino a musiche e parole che inneggiano alla fratellanza e alla pace , recisa da un anno di guerre e di brutalità. Maestria e bravura nei giovani allievi della sezione musicale della scuola secondaria di I grado De Gasperi che hanno saputo trasmettere, in chi li ha visti e ascoltati, gioia e speranza di un mondo migliore in cui non ci siano più le guerre, ma solo "esseri umani che vivono in pace".