L’incanto , grande successo per la Parata di Babbo Natale e “Gastronomia natalizia”     

L'incanto negli occhi di piccoli e grandi con il borgo illuminato e vestito a festa in un trionfo di luci e colori per un weekend, quello appena trascorso, all'insegna del gusto, della musica, dell'intrattenimento e della magia. A conquistare tutti i presenti, La parata di Babbo Natale arrivato in città con la sua carrozza. Ha attraversato le vie del centro storico seguito da tantissime persone fino al suo ufficio. Qui, tra elfi e mascotte, ha incontrato i tanti bambini che gli hanno affidato le loro letterine e i loro desideri."E' importante che ci sia stata una risposta collettiva – afferma il sindaco Corrado De Benedittis – non solo nella nostra città ma anche dal territorio. In questi giorni di festa abbiamo visto tante persone raggiungere Corato da comuni vicini e di questo siamo molto contenti"."Il desiderio più importante e più bello – conclude il sindaco di Corato - è che questa possa essere una città sempre più inclusiva, che non lasci indietro nessuno, che sappia rompere le solitudini e, qualora necessario, sappia anche rallentare il suo passo per poi accelerare tutti insieme guardando al suo futuro".Senza dimenticare le tradizioni racchiuse nell'evento "Gastronomie Natalizie" organizzato in via Duomo dal Comune di Corato, Confcommercio Corato e associazione Freedom, un viaggio nei sapori di una volta attraverso stand dedicati. E senza tralasciare la storia e la cultura del territorio così come raccontato in piazza dei bambini nella mostra che celebra la creatività e lo spirito della Puglia nata dal progetto di Luigi Leonardo Cascella: "The Puglieser".Ad accompagnare tutti, la musica travolgente della Free Band a cura di Mirus Eventi e "Le Note del Natale", un concerto live con i coristi dell'Associazione Perla Music e la direzione del M° Lello Losito. Infine, la travolgente musica della Ceralacca Band ha reso unico il fine settimana a Corato.L'incanto del Natale proseguirà il 23 dicembre quando Babbo Natale aprirà a partire dalle 18.30 le porte del suo ufficio speciale nel borgo di Corato. Sempre il 23 dicembre a partire dalle 18.00 in piazza dei bambini andrà in scena "Il presepe di una volta" a cura dell'associazione culturale Freedom e dell'associziane Teatri Di.Versi