Il sacerdote di Corato Don Antonio Maldera "Consigliere spirituale regionale del Rinnovamento nello Spirito"

Don Antonio: «Sarà mio compito far risvegliare la fede e la passione per l'annuncio del vangelo

Nei giorni scorsi la Conferenza Episcopale Pugliese ha nominato il sacerdote diocesano don Antonio Maldera "Consigliere spirituale regionale per la Puglia del Rinnovamento nello Spirito", assimilabile al servizio di assistente. La nomina è seguita alla proposta del Consiglio regionale del Rinnovamento nello Spirito e con approvazione dell'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.Don Antonio è nato il 13 giugno 1980 a Corato; è stato ordinato presbitero il 19 aprile 2008 da Mons. Pichierri in Chiesa Matrice a Corato. È ad oggi parroco della Parrocchia Madonna delle Grazie, Rettore del Santuario Madonna delle Grazie, Oasi di Nazareth.«Il mio è - così don Antonio ha dichiarato - un servizio ai gruppi del Rinnovamento nello Spirito della regione, insieme ai loro responsabili, in comunione con i vescovi, per risvegliare la fede e la passione per l'annuncio del vangelo, un servizio all'unità ecclesiale, in piena sintonia con il cammino sinodale e il magistero di Papa Francesco».