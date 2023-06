Il Summer Camp 2023 è ufficialmente partito! Al via le attività ludico ricreative

Per il quinto anno consecutivo il "Summer Camp" è realtà! A partire dallo scorso 12 giugno infatti, presso il Centro Sportivo "Maldera", sito in via La Botte, sono iniziate le attività ludico - ricreative, nate dalla sinergia tra ASD Virtus Corato, Basket Corato, Polis Volley Corato e Baskin Corato.Calcio, basket, pallavolo, giochi d'acqua, giochi d'animazione, balli... È difficile racchiudere in poche parole quello che da ormai cinque anni è il Summer Camp. Uno staff esperto e preparato si prenderà cura del tuo bambino dai 5 ai 12 anni, che potrà così divertirsi in sicurezza per tutta l'estate, finalmente lontano da smartphone, tablet e videogames.Il Summer Camp è anche il campo estivo dei record: oltre a vantare una struttura con ampi spazi, il Summer è anche il Camp che negli anni passati ha ospitato più bambini a settimana nella città di Corato e quest'anno vuole ripetersi! Inoltre il Summer Camp è anche il campo estivo più lungo della nostra città, l'unico che sarà a disposizione del tuo bambino fino a fine agosto!Mamma, papà, che aspettate? Non vi resta che prenotare! Per informazioni chiama il 3317359642 (Luigi), 3459729520 (Alessia) o il 3407309471 (Giuseppe).Summer Camp, l'estate non è mai stata così divertente!