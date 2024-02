Il tartufo in Puglia, una passione che diventa risorsa

Una "nuova" realtà associativa l'associazione regionale pugliesi tartufi, presente dal 2013 ha riunito gli stati generali per delineare le iniziative per il 2024.Non e difficile capirne il perche, tecnici ed operatori del settore hanno pensato bene di unirsi e dar vita a questa associazione, dal 2013,non solo con l'intento di promuovere i prodotti pugliesi , ma per valorizzarne il territorio e cosi dare una spinta economica a tutto il comparto.Il tartufo, come è noto, è un prodotto di alto pregio.L'associazione è nata con lo spirito di valorizzare il tartufo, come ha più volte sottolineato il presidente Carlo Sacco, ed è riuscita a far introdurre normative giuridiche e burocratiche per la raccolta del tartufo prima inesistenti grazie alla fattiva collaborazione del consigliere regionale Ruggiero Mennea da sempre attento alla valorizzazione del prodotto e dell'intero comparto.Nel 2024 grandi iniziative sono in cantiere che sicuramente porteranno alla partecipazione a fiere di settore per far conoscere il prezioso prodotto in Italia e nel mondo.