Raccolta tartufi, nuove modalità per la concessione regionale

In forza del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ha previsto l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e della Carta d'Identità Elettronica (CIE) per accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni, il versamento della tassa di concessione regionale per il tesserino per la ricerca e raccolta dei tartufi deve essere eseguito attraverso il circuito PagoPA per i servizi di pagamento. Non sarà più possibile, quindi, effettuare pagamenti in favore dell'ente a mezzo bonifico su conto corrente postale.Pertanto i soggetti interessati, per eseguire il suddetto pagamento nei confronti della Regione Puglia, dovranno accedere - previa autenticazione digitale mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - direttamente al portale dei pagamenti della Regione Puglia attraverso il servizio "Tassa di concessione regionale per il tesserino per la ricerca e raccolta dei tartufi". Questo il link diretto La modulistica per il rinnovo del tesserino per la ricerca e raccolta dei tartufi e la modulistica per sostenere l'esame ai fini del conseguimento del tesserino per la ricerca e raccolta dei tartufi è disponibile qui