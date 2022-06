L'assessore Luisa Addario, in sintonia col consigliere delegato Antonella De Benedittis, ha avviato ufficialmente il percorso che porterà alla costituzione del "Forum dei giovani": mercoledì 29 giugno, dalle ore 20 nela Corato, tutti i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 29 anni sono stati invitati a prendere parte a un primo incontro di partenza. L'idea è riunire un primo nucleo di giovani, portatori di storie, visioni, bisogni differenti, per continuare a tessere una rete che possa condurre alla costruzione di una partecipazione allargata.Nessun limite per assistere all'evento: «Chiunque voglia esserci, con le proprie parole o con il proprio silenzio, chi non ha mai fatto esperienza di partecipazione e chi fa parte di associazioni o gruppi giovanili, culturali, sportivi, politici, di volontariato, religiosi laici; chi va a scuola, chi già lavora o chi il lavoro lo sta cercando, cittadini italiani e cittadini del mondo, senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione e appartenenza politica» hanno spiegato.«L'obiettivo è stare insieme e trovare temi generatori su cui fare esperienza, nella consapevolezza che l'esperienza non è ciò che accade ma come ciascuno vive ciò che accade. Siamo tutti molto connessi, ma sono sempre più fragili i legami: la sfida invece è costruire una città in cui anche il Forum sia laboratorio aperto di costruzione di legami moltiplicatori di opportunità. È tempo di iniziare il cammino e ci piace condividere ogni passo, arriverà prima la meta e ci godremo il viaggio. Vi aspettiamo per seminare idee e piantare emozioni, costruendo insieme il ""» hanno concluso Addario e De Benedittis.