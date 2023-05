In ricordo di Don Vincenzo, il prete artista ieri avrebbe compiuto 89 anni

Ieri avrebbe compiuto 89 anni, ma nonostante si a scomparso nel settembre 2019, la comunità lo ricorda ancora con immutata stima e gioia. Stiamo parlando di Don Vincenzo Acella, figura importante e carismatica della nostra città.Don Vincenzo Acella era nato a Corato il 27 maggio 1934 ed era stato ordinato presbitero il 1 ottobre 1961. Il suo ministero sacerdotale è stato vissuto nel servizio ministeriale in diverse chiese e parrocchie di Corato.Docente di educazione artistica, Don Vincenzo era anche un fine artista. Le opere da ricordare sono tante che continuano a dare lustro alla città come le via Crucis, pregevoli opere d'arte installate da anni sulla via della Chiesa di San Giovanni, il mosaico posto all'ingresso della chiesa Incoronata, la Madonna in piazza Salvo d'Acquisto.Don Vincenzo ha lasciato alla nostra città un patrimonio spirituale ed artistico importantissimo e noi tutti lo ricordiamo con gioia ed un pizzico di malinconia.