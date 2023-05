Senatore Pasquale Lops, il ricordo a venticinque anni dalla scomparsa

Oggi 26 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa del Senatore Pasquale Lops (Bari, 1927 – Corato, 1998). Figlio di una generazione e di una identità ben chiara e definita, figlio di quelli che furono nei primi decenni del '900 i movimenti bracciantili. Figlio di quel periodo aspro e colmo di rivendicazioni sociali ed economiche. Uomo cresciuto con i valori di giustizia e di uguaglianza che caratterizzano un momento fondamentale della storia Italiana ed Europea. Sotto la guida valoriale di personalità come quelle di Guglielmo Schiralli (Corato, 1860 – Roma, 1920) e di Giuseppe di Vagno (Conversano, 1889 – Mola di Bari, 1921), sicuramente si andò a definire la coscienza del Senatore Pasquale Lops. Una coscienze che vide la lotta decisa e forte contro tutte le forme di sfruttamento e di soggezione. Lotte di questo carattere, maturate con il tempo da centinaia di migliaia di persone d'ogni sorta e d'ogni estrazione sociale, non si sono fermate certo con gli assassini di Schiralli, di Vagno e molti altri esponenti della lotta agli sfruttamenti d'ogni genere, ma sono state consegnate ai posteri.Come in una staffetta senza fine il testimone, di quelli che sono i valori della lotta alle ingiustizie, ai soprusi e agli sfruttamenti, viene consegnato di generazione in generazione. Così Pasquale Lops oggi, homo novus che decide da bracciante agricolo di intraprendere un percorso per il miglioramento della società prima come consigliere comunale per poi divenire deputato e senatore non può che farci riflettere su quella che è la possibilità che ha ognuno di noi di portare un contributo al bene comune, al progresso sociale alla lotta ai fascismi e alle disuguaglianze a vantaggio di una giustizia sociale ancora da raggiungere pienamente.È facile, nel momenti bui come quelli che stiamo vivendo, guardare al passato non per un semplice bisogno di non dimenticare ma per rifugiarsi nello stesso e fuggire da quello che è un mondo sempre più interconnesso, vasto, in alcuni casi ingiusto. Le battaglie e le lotte compiute da Pasquale Lops prima come deputato membro della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale poi come Senatore membro della Commissione Agricoltura, possono sembrare agli occhi di una società globalizzata granelli di sabbia nel deserto. Quindi noi Giovani Democratici prendendo il testimone e facendo nostra l'eredità lasciataci dal Senatore Pasquale Lops non possiamo che guardare al nostro presente e con spirito propositivo a quello che sarà il nostro domani, perché è necessario ogni giorno sempre di più parlare e coinvolgere le nuove generazioni, sensibilizzando sui temi di attualità con lo stesso spirito e la stessa verve - che facciamo nostra -del Senatore Pasquale Lops."I posteri ricorderanno sicuramente Pasquale Lops come il bracciante politico, deputato e senatore, che è stato orgoglio di Corato ed è esempio di passione, onestà e vero impegno sociale e popolare." Così è ricordato il Senatore Lops nel libro a lui dedicato dal titolo Pasquale Lops, l'uomo, il militante, per non dimenticare, e così noi vogliamo ricordarlo.