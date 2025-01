Incontri del Mediterraneo a giugno la quinta edizione

Si è svolta nei giorni scorsi la riunione programmatica con l'IISS Federico II Stupor Mundi di Corato che ogni anno, dal 2020, organizza la settimana degli "Incontri sul Mediterraneo" in collaborazione con Progetto Mediterranea.Quest'anno, come ci racconta la Prof.ssa Porzia Volpe, ideatrice e coordinatrice del programma e "motore immobile" degli Incontri, siamo alla 5a edizione!La settimana coinvolta è sempre quella che prevede la Giornata Mondiale degli Oceani, quindi dal 1 all'8 giugno.Nel corso degli anni i temi di discussione si sono avvicendati sugli obiettivi ambientali, culturali e istituzionali, legando il Mare e la sua storia all'umanità, alla preservazione dell'ambiente, al territorio, alla letteratura e donando infine la Bandiera del Mediterraneo, fulcro intorno al quale ruotano gli Incontri del Mediterraneo, alle Città di #Corato, #Bisceglie, #Andria, #Terlizzi, #Trani e #Canosa di Puglia. Sono queste le città pugliesi al momento insignite della Bandiera durante gli Incontri del Mediterraneo, oltre a #Bari e #Andrano, che hanno ricevuto la Bandiera in occasione di altre manifestazioni.Quest'anno il tema sarà "Ambienti e Mediterraneo" e la Bandiera sarà donata a due città dell'area metropolitana di Bari e della provincia BAT, da noi scelte per storia, territorio e cultura e per l'impegno sul fronte ambientale e sociale, attinenti al tema degli Incontri 2025 e ai valori che Progetto Mediterranea porta avanti, ma non essendo ancora ufficiale, non ne riveliamo i nomi.Gli Incontri del Mediterraneo si tengono a Corato, presso il Liceo Artistico Federico II e durante la settimana prevedono visite guidate sul territorio, incontri con esperti, concerti di musica classica e popolare e uno Special Day con un convegno durante il quale viene consegnata la Bandiera del Mediterraneo alle Città. Tutte le attività durante la settimana degli Incontri sul Mediterraneo sono gratuite ed aperte a tutti/e.Segnate in agenda la settimana 1-8 giugno 2025.Il programma sarà pubblicato più avanti, una volta ottenute tutte le conferme e le autorizzazioni.