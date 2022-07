Corato, bandiera del Mediterraneo esposta a Palazzo di Città

È stata esposta a partire dal 30 giugno scorso, da un balcone del Palazzo di Città di Corato, la bandiera del Mediterraneo, in segno di unione tra tutti i popoli della regione mediterranea, radice della nostra provenienza. La bandiera è stata donata al Sindaco di Corato,, in occasione della seconda edizione degli, tenutasi al liceo artistico "Federico II Stupor Mundi", da Progetto Mediterranea, la spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale, salpata nel 2013 con l'obiettivo di studiare il Mediterraneo e sollecitare l'attenzione pubblica sui grandi temi sociali, politici e ambientali.La, disegnata da Salvatore Scollo, Hushmand Toluian e Guglielmo Persano, nasce il 30 giugno 2020 a seguito dell'appello "Disegniamo insieme la bandiera del nostro mondo" ideato dallo scrittore Simone Perotti, e lanciato dalla spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale "Progetto Mediterranea", che ha svolto un lungo viaggio a vela (20000 miglia) per tutto il Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico, dal 2013 al 2019 alla ricerca e riscoperta delle radici identitarie mediterranee. Alla spedizione, oltre ai 50 che l'hanno svolta e sostenuta, hanno preso parte in totale 450 persone.La spedizione gode del patrocinio onorario del ministero della cultura e affianca l'Istituto superiore di prevenzione e ricerca ambientale-Ispar e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università Milano Bicocca nei progetti di salvaguardia ambientale e preservazione del mare.