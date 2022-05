Ztl, nuovi varchi nel territorio coratino

Gli orari dei divieti di transito

Saranno attivi a partire da domenica 15 maggio i nuovi varchi di zona a traffico limitato nel territorio di Corato. Lo ha definito Giuseppe Loiodice, Comandante della Polizia Locale, attraverso l'ordinanza dirigenziale n° 45, riprendendo quando disposto da una delibera di consiglio comunale (la n° 90 del 28 dicembre scorso).Secondo quanto previsto,, con l'obiettivo di aiutare i cittadini a prendere consapevolezza del nuovo status. Il sistema di controllo elettronico degli accessi nella ztl entrerà in funzione il 15 giugno con multe per gli importi stabiliti dal Codice della strada. La Polizia Locale ha rimarcato che le telecamere introdotte sono in grado di rilevare anche le targhe di ciclomotori e motocicli.: largo Plebiscito angolo via Imbriani; corso Mazzini angolo via Bove; corso Mazzini angolo piazza Cesare Battisti; corso Garibaldi angolo via De Gasperi; via Carmine angolo vico Balbo; via Castel del Monte angolo via Mameli.Nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 13:30 e dalle ore 18 alle ore 22 su corso Garibaldi tratto compreso fra via De Gasperi e via Duomo; largo Plebiscito, corsia centrale, tratto compreso fra via Imbriani e corso Mazzini; corso Mazzini, corsia centrale, tratto compreso fra largo Plebiscito e piazza Cesare Battisti; piazza Cesare Battisti, corsia adiacente il Palazzo di Città; piazza Matteotti e corso Cavour, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Duomo.Nei giorni feriali dalle ore 21 alle ore 23 su: corso Mazzini, corsia centrale, tratto compreso fra via Roma e piazza Cesare Battisti; piazza Cesare Battisti, corsia adiacente il Palazzo di Città; piazza Matteotti e corso Cavour, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Duomo.Sono tenuti al rispetto degli orari della ztl i conducenti dei veicoli che attraversano i tratti di ingresso in "Ztl corsi cittadini" e in particolare via Carmine a partire dall'intersezione con via Filangieri-vico Balbo; via Castel del Monte dall'intersezione di via Federico Quinto-Via Mameli. Di fatto, si tratta di divieti già esistenti. I varchi, infatti, andranno solo a sostituire le transenne posizionate nei punti d'accesso che molto spesso vengono spostate abusivamente.Domenica 15 maggio entreranno in funzione anche i varchi all'uscita degli ingressi della zona a traffico limitato di via Mercato angolo corso Garibaldi; via Ribatti angolo corso Garibaldi; via Duomo angolo corso Cavour; via San Benedetto angolo piazza V. Emanuele; via Gisotti angolo piazza V. Emanuele. Una misura ritenuta necessaria per scongiurare l'accesso in retromarcia e il parcheggio in ztl nelle fasce orarie di attività (giorni feriali dalle 20 alle 3, festivi dalle 10 alle 3).