L’Inter Summer Camp 2021 arriva a Andria

Sport, divertimento e crescita. Arriverà nella città di Andria a luglio l'Inter Summer Camp 2021. Il Camp – nato da una speciale partnership tra la Virtus Andria e la FC Internazionale - è aperto a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nati dal 2007 al 2015.L'evento, previsto dal 5 al 16 luglio, si svolgerà presso il Centro Sportivo Andria Sport (ex Arca) in via Leonardo Sciascia 31 ad Andria o in alternativa al Centro Sportivo Lamapaola in Contrada Lamapaola, sempre ad Andria.Ad annunciare e spiegare i dettagli dell'iniziativa è il Presidente della Virtus, Marian Gecaleanu.«Il Summer Camp è interamente dedicato al calcio con gli Istruttori del Settore Giovanile dell'Inter (saranno sui campi una decina di professionisti). Ogni partecipante riceverà l'allenamento più adeguato in relazione all'età e all'esperienza calcistica. Gli Allenamenti sono dedicati al miglioramento delle capacità tecniche e tattiche saranno alternati ad attività di gioco, socializzazione e animazione. Alla fine della settimana verrà consegnato ai partecipanti l'attestato di partecipazione.L'evento, in esclusiva in Puglia, sarà un'importante occasione di divertimento e crescita. Pertanto, è nostro desiderio permettere, al maggior numero di ragazzi e ragazze del territorio con la passione e il talento per il calcio, di allenarsi come veri campioni nerazzurri! Il nostro obiettivo sicuramente rimane quello di poter finalmente entrare a far parte della famiglia InterGrassroots un sogno che stiamo seguendo ormai da tempo e che speriamo quest'anno si realizzi».Per maggiori informazioniTelefono - 3288216347Mail – virtusandria@libero.it