L'intervista a Franco Leone, letterato coratino definito: "Il poeta di Caravaggio"

6 foto Franco Leone, il poeta di Caravaggio

"Il mio impegno nella scrittura e nell'arte è nato in un viaggio in Toscana nel 2013.Sono state le città d'arte "minori" a dare un impulso a questa mia inclinazione recondita perché in queste città l'arte è meno insidiata dall'assillo incombente dei flussi turistici.Più di tutti mi ha affascinatodove, di fronte alla bellezza di Piazza Grande, nel colloquio silente del tempo tra le torri duecentesche, i palazzi medievali, l'abside della pieve romanica e le logge del Vasari, decisi di descrivere d'impulso in versi le emozioni artistiche di quella città"."Per me è molto importante portare fuori della mia regione il nome della mia città.Nelle mie presentazioniIn occasione di un mio evento a Riga, la capitale della Lettonia, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Riga e con l'Associazione Dante Alighieri Lettonia, per commemorare i 700 anni della morte dei Dante nel 2021, è stata un'emozione vedere pubblicato l'articolo di un giornale nazionale Brīvā Latvija in lingua baltica con il mio nome e la mia città di origine scritte con la k, ovveroSoltanto in quel momento ho avuto la percezione di avere portato la mia città fuori dei confini nazionali"."La cosa più importante che abbiamo realizzato per la nostra Corato è stata però il gemellaggio artistico con la città diL'idea è nata da una mia intuizione artistica relativamente a un affresco d'impronta umbra realizzato dalQuattro associazioni culturali e un'azienda hanno consentito l'adempimento di questa unione che da quest'anno diventa anche unLe associazioni sono- Sede di Corato, Oltre le radici e"."Dopo una serie di pubblicazioni in cui ho raccontato la bellezza italica tra cui "102 Splendori d'Italia in versi", "Cercando l'Italia, itinerari d'arte in versi", "Caravaggio, Poesia della Luce - Tutte le opere in versi" e "Dal Parco dell'Alta Murgia fino al mare - Città e borghi tra arte, natura e poesia", ho pensato di pubblicare un libro che desse valore alla regione in cui vivo.Ho per questo esteso il mio raggio di azione al, un territorio della Puglia centrale noto non solo per la bellezza naturalistica, ma anche per la suggestione dei borghi e delle città che lo circondano.Ho usato un linguaggio antico per descrivere una bellezza antica. Ho quindi partecipato a unil 1 luglio 2024 in rappresentanza dell'Italia, con la seguente motivazione: ". Tra i borghi e le città presenti nel mio libro ci sono"."Di Caravaggio mi piace, mi piace il fatto che. Cosìdegli ultimi si trova improvvisamente catapultata sulle pale d'altare.Dentro le chiese, sopra gli altari, avviene la riscossa degli ultimi che finiscono per diventare primi. Per cui le prostitute diventano Madonne, gli scugnizzi diventano angeli, gli anziani e i mendicanti diventano apostoli o santi.Di Caravaggio soprattutto ècapace di scandagliare gli oggetti e i particolari di una scena portandoli dentro lo spazio dell'osservatore. Caravaggio compie il miracolo della tridimensionalità"."Il dipinto dello spartito in questione è il "" realizzatocirca ed esposto oggi alla Galleria Doria Pamphilj di Roma.Lo spartito in esame è invece quello presente nella seconda pagina del libro sorretto daHo condotto i miei studi direttamenteesaminando gli spartiti conservati presso la British Library, la biblioteca che custodisce uno degli archivi cartacei e digitali più importanti del mondo in tema di musica antica.L'ipotesi della nuova teoria riguardante lo spartito dipinto da Caravaggio è stata avanzata anche grazie ad uno studio attento effettuato mediante unmesso a punto da me, attraverso tecniche attinte dalla mia tesi di laurea sotto la guida dei professoridell'"."Sì, questo spartito è stato anche suonato aldal violinistae poioltre che nellaIn virtù della mia pubblicazione dedicata all'eccelso pittore lombardo e alla mia scoperta relativa allo spartito da lui dipinto, il motore di ricerca Google da qualche anno mi identifica con l'appellativo di "Poeta di Caravaggio"."È difficile attingere un momento tra i 229 eventi che ho realizzato finora in Italia e in Europa.Tuttaviaè quello del conferimento da parte del Club per. È un premio che valorizza i miei eventi d'arte che hanno avuto come scopo la beneficenza"."Ricordo poi l'episodio emozionante diche al termine di una mia presentazionerelativa alle, mi si è avvicinato e stringendomi forte la mano mi ha ringraziato perché. Glielo avevo consentito attraverso le parole delle mie poesie"."Sono due gli incontri che porterò nel cuore: il primo conche leggendo la mia poesia dedicata alla basilica dei Santi Quattro Coronati sul colle Celio a Roma, si è visibilmente emozionato.Il secondo è stato quello con, Ambasciatore d'Italia in Lettonia nel 2021 perché dopo l'evento dal titolo "Le città d'Italia dipinte nella Divina Commedia" all'Università lettone di Riga, ha deciso di trasformare le mie parole di quell'evento in un libro dal titolo lettone "Dante un "Dievišķā komēdija" - Itālijas pilsētas Dantes "Dievišķajā komēdijā"."Il mio prossimo progetto riguarda l, particolare degli affreschi della Leggenda della Vera Croce in San Francesco ad Arezzo, opera insigne di Piero della Francesca.Ho appena pubblicato in un mio nuovo libro in italiano e in inglese questa nuova ipotesi che presenterò in ottobre proprio ad Arezzo. Il titolo della pubblicazione è "Nuova ipotesi sugli affreschi di Piero della Francesca in San Francesco ad Arezzo" della Fos Edizioni. E Arezzo è la città, come ho detto prima, da dove tutto è cominciato"."Il messaggio che mi sento di dare a tutti e ancor più ai giovani è quello diNessuno ci regala niente e dal momento che qualsiasi traguardo richiede lavoro, dedizione e passione, vale la pena di mettere in campo tutte le nostre forze e il nostro tempo per arrivare alla nostra meta.Inoltre vorrei anche dire ai giovani che a volte alcune discipline scolastiche possono sembrare lontane dalla realtà, come la poesia, la letteratura e l'arte.Tuttavia queste hanno una valenza che certamente emergerà nel corso della vita e che potrebbe aiutare a dare un colore diverso all'esistenza"."Sicuramente possono essere seguiti anche dalle associazioni culturali di cui sono socio, ovverocon le quali ogni anno proponiamo un concorso letterario che premia le eccellenze delle scuole secondarie e superiori, con l'intento primario di dare spazio al talento delle nuove generazioni, perché i giovani sono la continuazione di noi oltre i confini del nostro tempo".