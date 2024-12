Da Claudio Bisio a Rosella Postorino: dicembre con grandi ospiti alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Dai grandi ospiti agli attesi ritorni, dai temi sociali a quelli legati al mondo dello spettacolo: si prospetta ricco di novità, spunti di riflessione e curiosità il programma dialleSi parte con due appuntamenti di rilievo: il primo sarà, alle, con, che presenterà, in dialogo con Maria Bisceglie, il suo ultimo romanzo, "" (Feltrinelli), una storia di libertà e speranza che attraversa le generazioni; il secondo vedrà protagonista, alle. L'esordio letterario dell'amato comico e attore sarà il cuore dell'incontro, a cui avranno accesso prioritario coloro che acquistano la copia del libro "" (Feltrinelli) in libreria. Si parlerà di attori che desiderano una seconda possibilità e di tantissimi altri temi, con il linguaggio ironico e audace che contraddistingue Bisio. La moderazione dell'evento è affidata a Mary De Gennaro.Si cambia registro e si dà spazio alla poesia, intesa come strumento di pace e di dialogo, nella presentazione seguente, in programmaalle. In quest'occasione, organizzata con Libri nel Borgo Antico, sarà illustrata l'antologia poetica bilingue ", giunta in Puglia grazie a "L'ora blu – APS". La serata sarà allietata dalle musiche di Federica Paradiso. Confermato anche l'appuntamento mensile con il gruppo di lettura "", curato da. La data da segnare in calendario ècon il libro "" (Feltrinelli) di, che sarà presentato in libreriaalle. A moderare l'incontro con l'autore sarà lo stesso gruppo di lettura.La poesia sarà anche protagonista dell'incontro di, alle, quando il poeta biscegliesepresenterà l'opera "" (Florestano), aggiudicatosi il premio "Città di Valenzano". La moderazione della serata, che vedrà l'accompagnamento della chitarra acustica di Antonello Ardone, sarà affidata a Maria Giulia dell'Olio.Il fitto calendario del mese prosegue con, autrice che si è classificata seconda ale che sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaroalle. In dialogo con Giorgia Antonelli, l'autrice presenterà il suo ultimo romanzo "" (Solferino), del quale saranno letti alcuni stralci da Nunzia Antonino.Altra presentazione attesa quella del romanzo "" (Mondadori) di, che torna alle Vecchie Segherie Mastrototaroalle. Il libro è la chiusura del progetto letterario e politico, tratto da un podcast di grande successo, portato avanti dalla scrittrice assieme a. La serata sarà moderata da Ilenia Caito.Penultimo appuntamento del mese cone le sue "" (Florestano). L'incontro, che vedrà la moderazione di Pino Di Bitetto, è previsto peralle. Il, dopo la celebrazione eucaristica del Natale, che sarà presieduta dall'arcivescovo, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno un pranzo organizzato dallaDopo la pausa natalizia, si riprende con l'ultimo appuntamento del mese in libreria, organizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico. Ospite, per la presentazione del saggio "" in dialogo con Ilaria Ficarella.