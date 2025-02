Corato ricorda il prof .Aldo Tommasicchio

Ad un anno dalla scomparsa del Prof. Aldo Tommassicchio, la famiglia e quanti hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo, lo ricordano per essere stato un punto di riferimento per tanti giovani a livello Umano e CulturaleUna Santa Messa sarà celebrata da Don Gino Tarantini, presso la Chiesa San Domenico, domenica 16 Febbraio alle ore 18In questa Chiesa il giovane Aldo si è formato e ha imparato ad educare al Cristianesimo accanto al cugino Don Cataldo BEVILACQUA .Profondamente nutrito di fede e appassionato studioso di Sant'Agostino, ha trasmesso a tante generazioni di studenti la capacità di essere analitici e critici nei confronti della vita.La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi in preghiera per mantenere vivo il ricordo di un Magister, un uomo di Fede, ma soprattutto l'Uomo Aldo Tommassicchio