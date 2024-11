Politica e cultura: due appuntamenti a cura del PSI Corato

Considerato il momento storico che non solo il nostro paese, ma anche gran parte del mondo sta vivendo, l'ambito delle attività culturali rappresenta un anello imprescindibile, per cui, in tale contesto, la sezione politica del P.S.I. Corato, nell'ultima decade del mese di novembre, ha previsto altre due attività.Presso la biblioteca "Salvatore Montaruli" , sita in via san Benedetto n. 24, presenterà gli ultimi due romanzi di Antonio Montrone, intitolati "Una Storia Qualunque – parte 1^ e 2^".Presso la medesima biblioteca, sarà celebrata la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", attraverso proiezioni, testimonianze ed estratti teatrali recitati.