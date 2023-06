L'isola delle tartarughe fa tappa al Gran Shopping Molfetta per l'ultimo weekend

Un fine settimana che chiude l'appassionante viaggio alla scoperta delle tartarughe marine grazie a, uno spazio allestito nella grande piazza Ottagono del centro commercialediche, in partnership con il Centro Recupero Tartarughe WWF, racconta in modo allegro e giocoso i diversi modi per tutelare l'ambiente, in particolar modo facendo scoprire ai bambini il meraviglioso mondo sottomarino in cui vivono le, giovane ambientalista e influencer da 2 milioni di follower, raggiungerà il centro per parlare ai ragazzi dell'importanza delle piccole azioni che ognuno può compiere e racconterà la sua esperienza.Attraverso giochi e laboratori i più piccoli possono esplorare la magia della vita delle grandi creature del mare, soprattutto grazie alla realtà virtuale che permette di conoscere da vicino una tra le specie animali più simpatiche e amate soprattutto nella figura dell'esemplare più famoso, la caretta caretta, ma anche tra le più bisognose di cura e ormai simbolo dell'impegno nei confronti dell'ambiente.Il grande spazio dedicato a Turtle Island ospita diverse aree che sanno coinvolgere anche gli adulti. Per i bambini sarà possibile viaggiare insieme alle tartarughe grazie all'interazione con un touch screen che farà vivere il grande cammino della vita sin dalla schiusa delle uova fino all'arrivo al mare. L'esplorazione sarà ancora più coinvolgente se vista con gli occhi di unagrazie ad uncollegato all'animale libero di nuotare durante le avvincenti traversate nelle profondità del mare. Sarà possibile inoltre osservare il lavoro nei centri di assistenza e salvataggio delle tartarughe marine grazie al racconto di educatori ambientali e soccorritori.I bambini, oltre a ricevere un gadget a tema, potranno costruire un acquario in 3D da portare con sé nel Turtle lab a loro dedicato e soprattutto scegliere i nomi delle. Il centro è stato inoltre coinvolto nella cerimonia disoccorse e adottate in un evento aperto alle scuole e alla cittadinanza e realizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Molfetta la scorsa domenica, 11 giugno.Da oltre 225 milioni anni, queste simpatiche creature abitano i nostri mari sempre più invasi da inquinamento e da detriti che mettono in pericolo la vita di tutte le specie marine e non manca chi mette a disposizione professionalità e amore a favore delle creature in difficoltà.