La coratina ecotrail martedì la presentazione in Comune

Martedì 16 aprile alle ore 18 nella sala verde del Comune di Corato, conferenza stampa di presentazione dell'evento sportivo 'La Coratina Ecotrail", una manifestazione giunta alla terza edizione ed organizzata dall'A.S.D. Atletica Amatori Corato". La corsa podistica competitiva a carattere nazionale livello Bronze sotto l'egida della FIDAL e la camminata sportiva, si terranno domenica 21 aprile 2024 ed è patrocinata dal Comune di Corato e dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Dopo le prime due edizioni svolte a San Magno, quest'anno la partenza della gara di 17 Km è stata prevista dall'agriturismo Torre Sansanello alle ore 9.00 e subito a seguire la partenza dei camminatori che percorreranno 8 Km immersi nella natura del Parco e dei sui boschi di pini e querce secolari.È una corsa che darà tanto in termini sociali e turistici e permetterà di avere uno sguardo diverso e appassionato sul nostro territorio murgiano. Una particolare l'attenzione è stata rivolta a coloro che preferiscono un ritmo meno intenso della corsa e che potranno ammirare la bellezza del territorio spiegati nei minimi particolari da una guida ambientale escursionistica, che accompagnerà i camminatori nel tragitto scelto in questa occasione.La gara competitiva rientra nel campionato Puglia Trail, un circuito di 9 gare tutte accomunate dalla passione della corsa nella natura e che si disputeranno nel corso del 2024, in altre suggestive località pugliesi.