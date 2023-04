Corsa di beneficenza "Race For The Cure": domani sarà possibile iscriversi anche a Corato

Mancano poche settimane alla 17esima edizione della Race for the cure, la manifestazione benefica di raccolta fondi per la lotta del tumore al seno organizzata dalla Susan G. Komen Italia.Una camminata di 5 chilometri sul lungomare di Bari e una corsa da 10 chilometri per i più sportivi. L'iscrizione alla Race consentirà a tutti i partecipanti il sostegno concreto ai progetti di prevenzione, informazione, sensibilizzazione rivolti alle donne in rosa, donne che hanno o hanno avuto il tumore al seno.La più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo si avvale di una rete di sostegno di volontari e amici che contribuiscono a realizzare gli obiettivi che ogni anno l'associazione si prefigge. La Komen dal 2000 ad oggi ha investito più di 23 milioni di euro in oltre 1500 nuovi progetti per la salute delle donne. Ogni euro raccolto finanzia progetti sul territorio che li ha raccolti.Gli ottantamila euro raccolti in Puglia lo scorso anno finanzieranno 12 progetti che si terranno in tutte le province pugliesi, da Bari a Foggia, da Brindisi a Lecce passando per Taranto e anche la Bat che sarà raggiunta in autunno con la Carovana della prevenzione.A Corato il 29 aprile in via Duomo (dalle 17 alle 21) e il 30 aprile in piazza Cesare Battisti (dalle 9 alle 21) ci sarà la possibilità di iscriversi alla corsa ricevendo dalle volontarie Komen la sacca e la maglia, senza l'obbligo di partecipazione alla passeggiata o corsa.L'iscrizione consente di poter partecipare alla gara, ma chi non potrà essere presente il 14 a Bari, con il suo dono contribuirà alla realizzazione dei progetti a favore delle donne in rosa.L'evento è organizzato In collaborazione con l'associazione Onda d'urto Corato - uniti contro il cancro, da sempre impegnata nella prevenzione del tumore e con Angelica Contursi, donna in rosa e volontaria Komen che racconta "nel 2018 grazie alla Carovana della prevenzione - progetto itinerante della Komen - mi è stato diagnosticato un tumore al seno particolarmente aggressivo. Solo la diagnosi precoce mi permette oggi di essere qui e parlarne. Ho vissuto sulla mia pelle l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, per questo sarò a Corato con la mia squadra a raccogliere quante più adesioni è possibile alla Race for the Cure".Questa è solo una delle tante iniziative messe in campo dalla Komen "siamo impegnate tutto l'anno per raggiungere quante più persone è possibile, per sensibilizzare le donne sulla prevenzione e per contribuire al benessere delle donne in rosa. Quest'anno la Race coincide con la festa della mamma, abbiamo lanciato l'hashtag #corriconmamma, per invogliare tutti a iscriversi con le loro mamme" ha concluso la presidente della Komen Puglia, Linda Catucci.