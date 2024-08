La corte di Palazzo Gioia ospiterà l’edizione 2024 de "Il Pendìo"

Sarà il Palazzo Gioia di Corato ad ospitare l'edizione 2024 de Il Pendìo: il premio nazionale di arte pittorica rivolto a giovani artisti. La kermesse è organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio della Regione Puglia, Comune di Corato e UNPLI Puglia APS e si terrà dal 21 al 28 agosto con ingresso dalle 19:00 alle 23:00.La cerimonia di premiazione degli artisti in concorso si terrà mercoledì 21 agosto alle ore 19:00 in Piazza Sedile, a cui seguirà il taglio del nastro della mostra. La corte del Palazzo Gioia si trasformerà in una galleria d'arte che ospiterà ben 43 opere realizzate da 31 artisti provenienti da tutta Italia selezionate da una commissione di esperti. Durante la cerimonia saranno premiati anche i giovanissimi artisti partecipanti al concorso "Il Pendio Juniores".Sono inoltre previsti anche appuntamenti musicali ed enogastronomici tra cui il concerto di Mario Rosini venerdì 23 agosto alle 20:30 in Piazza Sedile, una serata di degustazione di prodotti enogastronomici il 24 agosto a partire dalle 20:30, e il concerto di Annalisa Marella in arte Deva con "Semplicemente Mimì" tributo a Mia Martini in programma il 27 agosto in Piazza Sedile a partire dalle 20:30.