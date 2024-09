Il liceo artistico "Federico Stupor Mundi" di Corato realizzerà al porto di Bari un murales a tema "Mediterraneo"

Oltre un anno di minuzioso lavoro a 32 metri d'altezza per regalare alla città un'opera d'arte a cielo aperto realizzata su 16 silos. Sono loro infatti i portatori di bellezza, vere e proprie opere d'arte situate all'interno dell'area di stoccaggio del porto di Bari.A questi scorci di tradizione locale messa in bella mostra sui silos si aggiungeranno anche nuovi progetti di riqualificazione che, questa volta però, coinvolgeranno gli studenti delIn particolare i ragazzi e le ragazze saranno impegnati nella realizzazione, sempre all'interno del porto di Bari, di un grande murales dedicato aler questa nuova opera d'arte però bisognerà ancora pazientare.Invece la maestosa opera dei 16 silos e che ha visto protagonista l'artista australianoè già a disposizione del pubblico e dei tanti turisti che ogni giorno passano dal porto barese. La conclusione dei lavori è stata presentata ieri, nella(Adsp)dove a parlaresono stati il commissario straordinario,, il direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia,, e l'artistaNon solo alla conferenza stampa erano presenti anche l'ex presidente dell'Adsp,, che ha fortemente voluto e avviato l'opera; l'assessore alla Cultura del Comune di Bari,, amministratore unico dell'impresa Silos Granari della Sicilia S.r.l.- Gruppo Casillo, società concessionaria dei silos.Nel corso della conferenza stampa l'artista ha mostrato immagini suggestive e rappresentative. L'effetto finale è stato stupefacente, a detta dei presenti: anche da molto lontanoimmagini che hanno la capacità die che dalla conclusione dei lavori caratterizzano ancora di più la città, regalando al territorio un capolavoro visivo senza precedenti.L'iniziativa, fortemente voluta dall', rientra nell'ambito di un Accordo di collaborazione stipulato tracon l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione, promozione e comunicazione del territorio e del suo patrimonio materiale e immateriale, attraverso un'opera artistica di rigenerazione urbana che sarà espressione dei valori legati all'identità regionale e alla memoria collettiva. Valori intesi come elementi costitutivi del brand Puglia.L'opera rappresenta la conclusione di un lungo e articolato percorso di interazione che l'artista aveva intrapreso con la comunità e con il territorio, percorso finalizzato a comprendere e assimilare gli elementi più distintivi e intimi della città, in particolare della città vecchia, ossia quella più strettamente legata al porto.Van Helten, sottolineano durante la conferenza stampa, si era immerso in prima persona nel territorio con l'obiettivo di conoscere e studiare le persone che lo caratterizzano e per coglierne gli aspetti più significativi. Per completare la sua ricerca, l'artista dopo aver compiuto un viaggio a Myra, in Turchia, nel maggio 2023 aveva anche sperimentato e fotografato laL'arte urbana sui silos portuali si configura come un catalizzatore di trasformazione territoriale, in grado di innescare un effetto positivo sull'economia locale e di amplificare l'appeal della regione. La sinergia tra espressione artistica e infrastrutture portuali non solo ridefinisce l'aspetto visivo delle aree coinvolte, ma incarna un nuovo paradigma di sviluppo urbano, in cui la fusione tra creatività e innovazione si intreccia con la funzionalità e la praticità dell'ambiente circostante.L'opera di allestimento e di riqualificazione di tutta l'area portuale non termina quì. Presente alla conferenza stampa, infatti, ancheche, nel corso della giornata di ieri,