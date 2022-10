«Siamo contenti di poter promuovere questa iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni dei nostri studenti e lavoratori che, oltre a sperimentare una solitudine per il distacco dalle loro comunità di origine, cercano di creare ponte con la terra dalla quale sono partiti e creare relazioni tra di loro in quanto fanno fatica a conoscersi». Lo hanno rimarcato, in una nota congiunta, i responsabili delladi Puglia, Sicilia e Lombardia annunciando l'organizzazione di due incontri a Milano, in programma rispettivamente, alle 19:30, nella Basilica di Sant'Ambrogio (con un momento di preghiera al quale seguirà una serata di convivialità fraterna in oratorio con musica e prodotti tipici delle regioni meridionali) e, alle 9:30, all'Università Cattolica del Sacro cuore (in compagnia del professor Silvano Petrosino, docente di filosofia teoretica).«La finalità primaria è quella di annunciare il Vangelo dell'ospitalità; ascoltare la loro solitudine e annunciare che si può "fare casa" oltre il proprio territorio di origine perché si può fare esperienza di Chiesa in qualsiasi luogo alla luce del loro cammino di fede e delle relazioni con altri giovani cristiani» hanno sottolineato i promotori.L'iniziativa "Fuori@casa" è promossa dal servizio regionale per la Pastorale Giovanile di Puglia, Sicilia e Lombardia, dalle realtà ecclesiali di Comunione e Liberazione, Azione Cattolica settore giovani, Fuci, oltre che dai cappellani universitari e dai frati minori presenti come assistenti spirituali in Università Cattolica.L'iscrizione è libera e accessibile attraverso un semplice form (link)