Il Settore Adulti dell'Azione (SA) Cattolica diocesana ha il piacere di comunicare che domenica 11 giugno 2023 organizza un'iniziativa dal titolo: "Sereno variabile: la famiglia tra mondo, cultura e fede".L'incontro si terrà presso l'Istituto Sant'Antonio di Corato, in Via Annibale di Francia 1, e si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00.All'iniziativa interverranno il dr. Felice di Lernia, antropologo; il dr Mauro Dell'Olio, psicologo e don Gaetano Corvasce, assistente unitario dell'AC diocesana.«Con questa iniziativa - scrivono in una comunicazione don Gaetano Corvasce, assistente unitario dell'associazione, FrancescoMastrogiacomo, presidente diocesano, Maria Lanotte e Gianfranco Cuna, vice presidenti, assieme all'equipe diocesana del Settore Adulti - il SA desidera rispondere a un impegno assunto nella programmazione annuale, e cioè realizzare l'attenzione alla famiglia. Infatti durante lamattinata si rifletterà sui cambiamenti che la attraversano e la sua capacità di rispondere ai processi generativi, stando in dialogo nellasocietà. L'equipe del SA invita a partecipare numerosi all'iniziativa su un tema di grande interesse qual è quello della famiglia per unariflessione più ricca e condivisa e nell'attesa saluta tutti di cuore».