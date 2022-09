Continua il viaggio alla scoperta di luoghi e sapori poco conosciuti tra le più belle città dell'Adriatico. Il circolo di Legambiente Corato ha organizzato un'uscita a Trani venerdì 23 settembre a partire dalle ore 17:30. Saranno visitati a piedi oltre trenta monumenti, fra chiese e palazzi, in modo gratuito fino a esaurimento posti con la guida del cultore di storia locale Francesca Petrarota.La scelta della città non è stata casuale: «Nel corso del medioevo fu un rilevante centro urbano e scalo commerciale sull'Adriatico; si pensa vi sia stato promulgato il primo codice marittimo del mondo occidentale, gli Ordinamenta et consuetudo maris, nel 1063, del tutto simile alle Repubbliche Marinare. È sede arcivescovile, di tribunale e di sezione dell'Archivio di Stato. Trani è stata sede della Regia Udienza provinciale per più di due secoli, dal 1586 al 1806, con funzioni di capoluogo e di principale centro amministrativo e giudiziario per l'antica provincia di Terra di Bari. Successivamente divenne sede della Corte d'Appello delle Puglie. Queste funzioni istituzionali nel tempo hanno fatto in modo che si dotasse di palazzi, chiese ed uffici» ha sottolineato nella nota l'associazione.Tutti i partecipanti dovranno arrivare con mezzo proprio. Chi vorrà prendere parte all'iniziativa dovrà prenotarsi inviando un sms al seguente numero 3490070730, solo negli orari pomeridiani con l'indicazione di nome, cognome e il numero delle persone. Con la conferma, si avrà comunicazione del luogo d'incontro per la visita. Prevista anche un'apericena di degustazione facoltativa sul porto al Babalù intorno alle 20:30 (sempre con prenotazione).