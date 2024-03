Fondazione S.E.C.A. presenta la seconda edizione di “Girls Voices”

Lapresenta la seconda edizione del progetto. Non solo una rassegna di concerti ma uno slogan che richiama i sogni, le emozioni, la sensibilità, i diritti, la dignità e l'estro femminili.Rinnovata la partnership con, in perfetta armonia con il Presidente Nazionale Francesco Schittulli e Michele Ciniero, responsabile LILT della Provincia B.A.T., con le. A conclusione di ogni evento musicale, verrà offerta una degustazione di prodotti enogastronomici autoctoni, attraversando tutta la Puglia in un percorso sensoriale di sapori, profumi e colori.L'anteprima della rassegna, l', Giornata Internazionale della Donna, è a cura dicon Jazz Band composta da: si celebreranno le donne con un concerto omaggio alle più grandi signore della musica italiana.Ingresso libero con obbligo di prenotazione telefonica allo 0883-582470.La rassegna prosegue ilconaccompagnata dae il concerto "Donna in Musica". Mariella Nava, un'artista sensibile e raffinata, autrice di testi, musica e arrangiamenti, ha scritto brani diventati famosi in tutto il mondo e per tantissimi artisti come Gianni Morandi, Renato Zero, Mina, Edoardo De Crescenzo, Ornella Vanoni, Amii Stewart, Andrea Bocelli, Loredana Bertè, Tosca, Lucio Dalla, Gigi D'Alessio, Syria, Irene Fargo, e tanti altri.Si prosegue conin "Vacanze Romane" il. Da "Stasera che sera" a "Per un'ora d'amore", da "Vacanze romane" a "Ti sento", da "Brivido caldo" a "Messaggio d'amore", passando attraverso gioielli come "Souvenir", "Mister Mandarino" o la bellissima "Che male". Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale sono pronti a raccontare la loro storia attraverso i più grandi successi dei Matia Bazar.In ultimo ile il suo omaggio a Mia Martini. Nura, una delle voci più colte del panorama pop italiano, nota per il suo inconfondibile stile, propone questo suo nuovo spettacolo con momenti d'intensa magia interpretativa. Il tributo ripercorrerà, con logica temporale, la vita artistica di Mia Martini, riproponendo, senza però stravolgere l'originale, un itinerario tra le sue più note e coinvolgenti canzoni da "Piccolo Uomo" ad "Almeno tu nell'universo" passando per "Minuetto", "E non finisce mica il Cielo".La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.I ticket per i concerti disaranno in vendita su www.diyticket.it o presso la sede del Polo Museale aAbbonamento per i tre eventi a pagamento aInfo: tel. 0883.58.24.70 o mail: info@fondazioneseca.it