Legambiente un banchetto contro il littering

L'abbandono dei rifiuti è una piaga non solo per il nostro territorio, ma, purtroppo, in ogni angolo d'Italia, il fenomeno è presente,dove l'educazione e il rispetto dell'ambiente, talvolta, lasciano veramente a desiderare. Bordi di strade provinciali o comunali di accesso sono spesso pieni di rifiuti di ogni tipo, non sono un bel vedere e non solo, sono fonti di inquinamento del suolo e disperdono anidride carbonica ed altre sostanze nocive nell'aria e nel suolo. Legambiente da sempre è sensibile su questo tema, dialoga con i cittadini e le istituzioni per sensibilizzarle a migliorare le percentuali di raccolta differenziata, ad attivare percorsi di educazione ambientale e di sensibilizzazione, per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Per questo motivo il circolo ha organizzato un banchetto per domenica 29 in piazza Sedile dalle ore 9 alle ore 12, i legambientini sensibilizzeranno su questo tema