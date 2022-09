Senza rifiuti ci piace un sacco: sabato al via "Alta Murgia Pulita 2022"

IL PROGRAMMA COMPLETO SABATO 1 OTTOBRE

Gravina in Puglia

L'Amministrazione di Gravina ha in programma la pulizia dell'area Capotenda e Grotta Padreterno e della salita della collina di Botromagno compreso gli scavi. Appuntamento con i volontari alle 8:00 al Pianoro Madonna della Stella.



Minervino Murge

L'associazione L.A.V insieme con altre associazioni ha organizzato la pulizia della strada provinciale 155. Appuntamento con i volontari alle 8:45 in via Aspromonte.

DOMENICA 2 OTTOBRE

Minervino Murge

L'associazione L.A.V insieme con altre associazioni ha organizzato la pulizia di Lama Matitani, Grotta di San Michele e della strada provinciale 155. Appuntamento con i volontari alle 8:45 in via Fratelli Rosselli, all'ingresso del sentiero Lama Matitani.



Poggiorsini

Il Comune di Poggiorsini ha in programma un'attività di raccolta rifiuti nelle aree verdi che circondano il Belvedere e Masseria Filieri. Appuntamento con i volontari alle 9:00 al pendio Belvedere.



Cassano delle Murge

L'associazione Murgia Enjoy ha in programma un'attività di raccolta rifiuti nell'ambito dell'iniziativa "Nutrizione e intolleranze con Murgia Enjoy", per ripulire la zona Masseria Santa Teresa nei pressi della SP 18 Cassano Altamura. Appuntamento con i volontari alle 9.00 al Piazzale del Convento di Cassano.



Ruvo di Puglia

Il circolo ACLI ha in programma un'attività di raccolta rifiuti nelle aree in prossimità del Bosco Patanella e in località Ferrata Jazzo Rosso. Appuntamento con i volontari alle 8:30 alla porta del Parco (via S. Barbara).



Toritto

Il comitato EcoNostro in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente del comune di Toritto ha organizzato la pulizia della borgata e del bosco di Quasano. Appuntamento con i volontari alle 9:00 presso l'area parcheggio nei pressi degli impianti sportivi di Quasano.



Spinazzola

Un gruppo di circa trenta volontari ha in programma la pulizia del bosco di Acquatetta. Appuntamento alle 8:00 in Piazza San Sebastiano, raduno alle 9:00 alla stazione Arif Puglia.

SABATO 8 OTTOBRE

Grumo Appula

L'Amministrazione di Grumo Appula ha organizzato un'attività di pulizia nel bosco di Montecucco. Appuntamento con i volontari alle 9:00 all'ingresso del bosco.



Santeramo in Colle

L'amministrazione di Santeramo ha organizzato la pulizia del sito Lamalunga. Appuntamento con i volontari alle 9:00 a Largo Convento.



Andria

Il movimento ecologista FareAmbiente ha organizzato una raccolta rifiuti nella pineta intorno a Castel del Monte. Appuntamento con i volontari alle 9:00 al piazzale della Chiesa di San Luigi a Castel del Monte.

DOMENICA 16 OTTOBRE

Altamura

Il gruppo Facebook "Sei Murgiano - Le città del Parco Alta Murgia" ha organizzato la pulizia della strada comunale esterna cassanese, adiacente al Pulo di Altamura. Appuntamento con i volontari alle 9:00 al piazzale antistante il viale del Centro Visite Lamalunga.

DOMENICA 23 OTTOBRE

Cassano delle Murge

L'amministrazione di Cassano ha organizzato la pulizia della zona panoramica della città. Appuntamento con i volontari alle 9:00 al Piazzale de Consultibus-Cimbrone.

Con il motto "Senza rifiuti ci piace un sacco" il prossimo weekend tornano in campo i volontari di "Alta Murgia Pulita", la campagna del Parco dell'Alta Murgia contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti, che mette insieme giovani e adulti per restituire decoro alle aree più degradate. L'iniziativa partirànei Comuni ricadenti nell'area protetta, coinvolgendosi innesta nel più ampio progetto del Parco "Alta Murgia Waste Free", campagna di comunicazione che sta prendendo corpo in queste settimane e che entro l'anno sarà declinata su più mezzi tra affissioni, web e spot tv con protagonista un testimonial. La sensibilizzazione dei cittadini si affianca a un'azione di repressione per sanzionare chi abbandona rifiuti attraverso fototrappole.«L'obiettivo è contrastare un diffuso malcostume ,convinti di poter vincere la battaglia prima di tutto a livello culturale» ha affermato, presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. «Sensibilizzare la comunità del Parco significa renderla consapevole del prezioso territorio in cui vive, candidato alla rete Unesco dei Geoparchi. Come ogni anno l'invito è a partecipare ad "Alta Murgia Pulita" invitando familiari e amici ad aggregarsi, contribuendo ognuno a un territorio più vivibile».L'iniziativa "Alta Murgia Pulita" si svolgerà nei territori di Poggiorsini, Spinazzola, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Toritto, Andria, Altamura, Ruvo di Puglia e Minervino Murge, sabato 1, sabato 8, domenica 16 e domenica 23 ottobre. I kit di pulizia saranno forniti come ogni anno dall'Ente Parco. Le informazioni sulle iniziative sono consultabili sul sito del Parco (link)