Come spiegare la Shoah ai bambini e ai ragazzi più piccoli? Come raccontare ciò che è accaduto a coloro che saranno i futuri custodi della memoria?Attraverso un albo illustrato scelto con cura.È questo l'obiettivo del percorso Leggere la Shoah curato dal Presidio del Libro di Corato per il Tempo della Memoria, dal 27 gennaio al 10 febbraio. Un percorso di letture ad alta voce rivolte a bambini e ragazzi da 10 a 13 anni.L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis ed è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.Partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria a presidiolibrocorato@libero.it"Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare." Liliana SegreProgramma. Leggere la ShoahLetture ad alta voce per bambini e ragazzi da 10 a 13 anniSabato 27 gennaio 2024Fu stelladi Matteo Corradini e Vittoria Facchini, Lapis ed.ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria De Benedittis. Via Imbriani, 35 CoratoMercoledi 31 gennaio 2024La città che sussurròdi Jennifer Elvgren e Fabio Santomauro, Giuntina ed.ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria De Benedittis. Via Imbriani, 35 CoratoLunedì 5 febbraio 2024La crociata dei bambinidi Bertold Brecht e Carme Solè Ventrelli, Orecchio Acerbo ed.ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria De Benedittis. Via Imbriani, 35 CoratoMercoledi 7 febbraio 2024La finestra del Re di polvere, di Pierdomenico Baccalario, Orecchio Acerbo ed.ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria De Benedittis. Via Imbriani, 35 Corato