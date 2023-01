Treno della memoria 2023: sono 24 i giovani che parteciperanno al viaggio cofinanziato dal Comune

L'assessore Luisa Addario: «Continueremo a ricordare per riconoscere e per crescere»

I giovani che hanno presentato domanda, parteciperanno al viaggio di nove giorni con bus granturismo che prevede la visita di Berlino e di Cracovia ed in particolare del ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler e i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau.In questi giorni, gli uffici contatteranno i vincitori del contributo per portare a termine gli adempimenti utili alla partenza.«Sono soddisfatta del riscontro dei miei giovani concittadini, considerato che quest'anno, diversamente da quanto accaduto sino ad ora, alla iniziativa si sono aggiunte le scuole che hanno autonomamente raccolto numerose adesioni. Continueremo a ricordare per riconoscere e per crescere. Buon viaggio ragazzi!» Ha dichiarato l'Assessora alle Politiche Giovanili, Luisa Addario.