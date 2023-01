Treno della Memoria 2023, aperto il bando riservato dal Comune a 30 giovani coratini

Il Comune di Corato, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Treno della Memoria", promuove il presente bando per la partecipazione di n. 30 giovani al progetto "Il Treno della Memoria" 2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n.285 del 16/12/2022.Il "Treno della Memoria" è un viaggio culturale, un percorso educativo capace di coniugare attività di intrattenimento artistico-culturale, testimonianze dirette della storia, momenti frontali e laboratori. È un viaggio nella storia e nella memoria, realizzato attraverso la scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale. È uno spazio in cui i partecipanti hanno l'opportunità di incontrarsi e approfondire le tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette cominciano a scomparire.Il "Treno della Memoria" si presenta come un'esperienza molto forte, che coinvolge i giovani partecipanti in riflessioni profonde che si pongono l'ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione attiva e una conoscenza che, partendo dalle tragiche vicende storiche della seconda Guerra Mondiale, arrivi ad analizzare in maniera critica e costruttiva il presente che li circonda.Il progetto si svilupperà in due fasi, tra loro consequenziali:- un ciclo di appuntamenti (in presenza e on line) attraverso i quali si intende fornire ai/alle partecipanti/e gli strumenti indispensabili per affrontare con consapevolezza il viaggio;- un viaggio didattico, da realizzare nei mesi compresi tra gennaio e marzo 2023, secondo un calendario che sarà definito dagli organizzatori nelle prossime settimane, 18 e i 30 anni alla visita di diversi luoghi relativi alle tragiche vicende della II^ Guerra Mondiale, tra cui il campo di concentramento di Berlino e di Cracovia ed in particolare del ghetto ebraico, della fabbrica di Scinder e i campi di sterminio die che si svolgerà, salvo cause di forza maggiore tra i mesi gennaio e marzo 2023;Possono fare domanda e ottenere il cofinanziamento del Comune per partecipare al progetto "Il Treno della Memoria" i ragazzi residenti nel Comune di Corato: che abbiano preferibilmente un'età compresa tra che non abbiano mai partecipato al progetto "Il Treno della Memoria" o ad analoghi progetti organizzati da altri EntiLa quota di partecipazione di € 410,00 a persona comprende il viaggio in pullman A/R, l'alloggio, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei, assicurazione.Il Comune di Corato parteciperà con una contribuzione di €250,00 per ciascun ragazzo, mentre la restante parte (€ 160,00) sarà a carico dei partecipanti (da versare direttamente agli organizzatori).Nel caso in cui i partecipanti (per motivi personali) decidessero di non partecipare più al progetto, una volta confermata l'adesione, non avranno diritto al rimborso della quota versata. Nei diversi casi, invece, di annullamento e/o cancellazione del viaggio da parte dell'Associazione (per motivi legati alla pandemia o a cause di forza maggiore), si faccia riferimento a quanto previsto dallo schema di Convenzione tra il Comune di Corato e l'Associazione Treno della Memoria.La domanda di partecipazione, redatta secondo il Modello predisposto ed allegato al presente Avviso, con allegata fotocopia del documento di identità, dovrà indicare nell'oggetto "Treno della Memoria 2023 - richiesta di partecipazione" e, nel corpo, contenere nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico e indirizzo e-mail del richiedente,Le domande di partecipazione dovranno pervenire o a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it oppure consegnata brevi manu all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro le ore 12:00 del giorno 11/01/2023.Si procederà alla selezione secondo il seguente criterio:indicatore della situazione economica equivalente posseduto dal nucleo familiare (ISEE)