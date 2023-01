Come spiegare la Shoah ai bambini? Come raccontare ciò che è accaduto a coloro che saranno i futuri custodi della memoria?Attraverso un albo illustrato scelto con cura.È questo l'obiettivo del percorso La Shoah letta ai bambini curato dal Presidio del Libro di Corato per il Tempo della Memoria, dal 27 gennaio al 27 febbraio. Un percorso di letture ad alta voce rivolte a bambini da 8 a 11 anni.L'iniziativa, che gode del patrocinio morale del Comune di Corato, si svolge in collaborazione con la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis e con la Biblioteca Comunale Matteo Renato Imbriani, ed è promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.Partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria a presidiolibrocorato@libero.it"Si può, anzi si deve, insegnare loro cosa c'è intorno alla Shoah, cosa sono il razzismo o l'intolleranza"ProgrammaLa Shoah letta ai bambiniLetture ad alta voce per bambini da 8 a 11 anniDal 27gennaio 2023 al 27febbraio 2023Esposizione e consultazione di libri sul tema della Shoah per bambini e adultiBiblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani". Corato8 febbraio 2023Fu stelladi Matteo Corradini e Vittoria Facchini, Lapis ed.ore 17.00-19.00Fondazione Luigi e Maria De Benedittis. Via Imbriani, 35 Corato17 febbraio 2023La città che sussurròdi Jennifer Elvgren e Fabio Santomauro, Giuntina ed.ore 17.00-19.00Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani". Corato27 febbraio 2023La finestra del Re di polvere, Orecchio Acerbo ed.di Pierdomenico Baccalarioore 17.00-19.00Fondazione Luigi e Maria De Benedittis. Via Imbriani, 35 Corato